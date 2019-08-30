Имущественный комплекс колхоза в Щербиновском районе не заинтересовал покупателей

Торги по реализации имущественного комплекса Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоза) «имени Димитрова» в Щербиновском районе Краснодарского края признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Информация об этом опубликована в Едином государственном реестре сведений о банкротстве. Начальная стоимость имущества колхоза выставлялась на открытый аукцион по цене 236,9 млн руб.

Согласно документам Арбитражного суда Краснодарского края, заявление с требованием признать СПК «имени Димитрова» банкротом было подано в 2011 году им самим. Задолженность по денежным обязательствам предприятия на тот момент составляла в размере 326,7 млн руб. Все имущество колхоза находилось в залоге Россельхозбанка в обеспечение обязательств на сумму 308,3 млн руб. Иных активов, кроме дебиторской задолженности в размере 61,3 млн руб., у предприятия не было. Судья, основываясь на этом, ввел в колхозе процедуру наблюдения, а летом 2012 года предприятие было признано банкротом.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», колхоз «имени Димитрова» был основан в 1994 году, как предприятие по выращиванию зерновых культур. Его уставный капитал — 29,99 млн руб. Совладельцами СПК значатся 11 человек. По итогам 2017 года убыток колхоза составил 44,8 млн руб., кредиторская задолженность — 155,9 млн руб.

Дмитрий Михеенко