Главгосэкспертиза согласовала проект создания намыва для строительства ПЛК в Усть-Луге

Главгосэкспертиза России по Санкт-Петербургу выдала положительное заключение по проектно-сметной документации на создание операционной акватории, водных путей и искусственного земельного участка для строительства нового промышленного терминала в порту Усть-Луга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 30 августа.

Напомним, проектируемый промышленно-логистический комплекс по хранению и перевалке минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории порта в Вистинском сельском поселении Кигисеппского района Ленинградской области намерено построить ООО «Ультрамар».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что компания собирается инвестировать в строительство нового терминала в Усть-Луге $300 млн. Проект планируется реализовать в течение трех лет.