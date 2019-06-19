«Ультрамар» вложит в строительство промышленно-логистического комплекса в Усть-Луге $300 млн

Экспедитор минеральных удобрений в контейнерах ООО «Ультрамар» вложит в строительство терминала по перевалке минеральных удобрений и генеральных грузов со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой в Усть-Лужском заливе деревни Вистино Ленобласти $300 млн.

Как заявил владелец и генеральный директор компании Андрей Бонч-Бруевич, проект будет реализован в течение трех лет, его финансирование будет поэтапным. Общая стоимость —порядка $300 млн, заявил он «Интерфаксу». По словам господина Бонч-Бруевича, $170 млн из этих средств будут заемными.

Напомним, что в рамках ПМЭФ-2019 АО «Сбербанк» и ООО «Ультрамар» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Речь идет о финансировании проекта по строительству комплекса в Усть –Луге.