В Ленобласти начинается строительство двух мостов в Киришах и Подпорожье

Ленинградская область начинает строительство двух новых мостовых переходов: через реку Волхов в Киришах и через Свирь в Подпорожье. Соответствующее распоряжение, предусматривающее выделение средств из областного бюджета на возведение объектов, строительный и авторский надзоры, подписал губернатор региона Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Новый мост в Киришах, согласно проекту, должен быть построен в 2025 году, в Подпорожье — в 2027 году. Однако с учетом выделения федерального финансирования время строительства каждого объекта планируется сократить на два года (2023 и 2025 годы соответственно), отметил господин Дрозденко.

Заказчиком строительства выступает ГКУ «Ленавтодор».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что предварительная стоимость возведения новой переправы в Киришах оценивается в 4,3 млрд рублей. Строительство моста в Подпорожском районе, в свою очередь, может обойтись в 3,5 млрд руб.