Новый храм построят в Ижевске напротив инфекционной больницы

В Ижевске появится новый храм Лазаря Четверодневного. Здание построят на ул. Труда напротив республиканской клинической инфекционной больницы, сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

В храме будут проводить все виды богослужений. В комплексе запланированы шесть прощальных залов, включая Георгиевский, где будут проходить панихиды над «воинами и лицами, служащими в госструктурах». «К моменту, искаженному в настоящее время многими фирмами, которые предлагают похоронные услуги. Они завышают цены, неправильно хоронят, относятся к этому делу не благоговейно. Похоронные организации надо делать при храме, и во главе этого дела должен стоять священник»,— отметил митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.