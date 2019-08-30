РБК: Роспотребнадзор хочет ввести маркировку БАДов и спортивного питания

Роспотребнадзор предложил расширить перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Ведомство считает, что в этот список надо внести биологически активные добавки (БАД), спортивное питание, бутилированную и природную минеральную воду. Письмо с соответствующей инициативой глава Роспотребнадзора Анна Попова направила в Минпромторг 27 июня, сообщает РБК.

Госпожа Попова убеждена, что благодаря маркировке этих товаров удастся снизить незаконный оборот продукции. Конкретных данных о том, какая доля фальсификата присутствует на рынке, глава Роспотребнадзора не приводит.

В Минпромторге РБК заявили, что министерство рассмотрит инициативу Роспотребнадзора вместе с заинтересованными органами исполнительной власти и бизнес-сообществом. В Роспотребнадзоре информацию о предложении главы ведомства никак не прокомментировали.

Сейчас в список подлежащих маркировке товаров входит 11 групп. В 2019 году обязательная маркировка затронет несколько категорий. С 1 марта стала обязательной маркировка табака, с 1 июля — обуви. С 1 декабря средствами идентификации будут оснащать духи, шины, фотоаппараты, постельное белье, блузки и верхнюю одежду. С 2024 года должна заработать единая система маркировки товаров.

Об эксперименте по прослеживаемости некоторых импортируемых товаров — в публикации “Ъ” «Технику отследят по номерам».