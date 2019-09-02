Хоккей в главной роли

Прежде чем снимать игру, этот режиссер сам себя в ней попробовал

Гейб Польски родился 3 мая 1979 года в США в семье советских эмигрантов. Увлекался хоккеем с детства. Во время учебы в Йельском университете играл в хоккейной команде. Режиссер, сценарист, продюсер. Режиссерский дебют ? снятый с братом художественный фильм «Жизнь в мотеле» (2012). Первая документальная лента «Красная армия» ? о природе доминирования советского хоккея на исходе холодной войны, главным героем в которой выступает Вячеслав Фетисов,? в 2014 году была представлена в основной программе Каннского кинофестиваля, стала фильмом открытия ММКФ. В документальной картине «В поисках величия» (2018) Польски исследует феномен спортивного гения в серии интервью с легендами спорта ? канадским хоккеистом Уэйном Гретцки, бразильским футболистом Пеле, игроком в американский футбол Джерри Райсом и другими.