«С командой было то же, что и со страной»

Накануне премьеры «Огонек» поговорил с режиссером фильма «Красные пингвины» Гейбом Польски

— Как вы узнали об этой невероятной истории, про которую мало кто помнит в России?

— О «Русских пингвинах» мне рассказал Стив Уоршоу, консультант по спортивному маркетингу, которого в 1993 году наняли для работы в Москве «Питсбург Пингвинз». Честно говоря, к тому времени я уже снял фильм «Красная армия» о советском хоккее и повторяться мне не хотелось. Но я чувствовал, что это творческий вызов — суметь ухватить и передать динамику этой истории, что-то дикое и глубокое. Я решил погрузиться в нее. Смотрел архивные видео, изучал документы… Это ведь история о том, как американцы едут в Россию, пытаясь адаптироваться и выжить в совершенно другой культуре, где им чуждо все — и поведение, и переживания. Оглядываясь назад, я понимаю: эта история, обратная той, что пережили мои родители.

— Ваши родители эмигрировал в Америку из СССР?

— Да, в 1976-м они эмигрировали из советской Украины в надежде на лучшую жизнь. Я родился в Америке, но процесс адаптации тоже застал. Поведение и менталитет дома, где эмоции были искренними и непосредственными, сильно отличались от того, что я видел снаружи, где все носили маски и вели светские беседы. Никогда не забуду, как был потрясен отец, когда рухнула Берлинская стена и распался СССР. Это казалось захватывающим и оптимистичным, но вскоре стало очевидно, что в бывшем СССР в 90-е все стало не лучше, а хуже и хаотичнее. Мы слышали странные и страшные истории о том, что происходит, отец боялся ехать в Россию. А вот мама открыла галерею, начала представлять русских художников, и стала сама ездить туда.

— Получается, что 90-е — один из героев вашего фильма. Что вы хотели сказать об этой эпохе?

— Очень сложно говорить о том, что, по идее, общеизвестно. Это было время драматичное, сумасшедшее, не без юмора, проникнутое надеждами, вдохновлявшее возможностями, в том числе по части взаимодействия двух наших стран. И в то же время опасное, темное, с дикой преступностью.

— История в вашем фильме представлена глазами Уоршоу…

— Да, это, можно сказать, приключения маркетолога в России, он ключевой участник, свидетель истории «Русских пингвинов», рассказывающий ее с юмором… Виктор Тихонов, разумеется, тоже ключевой герой. Но к моменту создания фильма его уже не было в живых (он умер в 2014 году.— «О»). Чтобы восстановить, что происходило в то время, я брал интервью у Говарда Болдуина, говорил со свидетелями с российской стороны — журналистами, бывшим прокурором, печально известным бизнесменом. Планировал говорить и с хоккеистами из команды. Но многоголосица, на мой взгляд, помешала бы донести основную идею.

— А в чем она?

— Я хотел показать ту динамику отношений между США и Россией, которой не было никогда прежде и, возможно, не будет после в истории. Ведь в 90-е нам всем было важно разобраться, понять, как мы мыслим, как смотрим на фундаментальные вещи — понять, если хотите, кто есть американцы, какие есть россияне. Фильм в этом смысле сродни социологическому исследованию.

— Какими наблюдениями вы могли бы поделиться?

— Смотрите, начало 90-х, финансирование сократилось, игроки стали уезжать на Запад. Это был почти приговор: если команда без денег, наступает коллапс. Как выжить? Ехать в Америку. Только представьте, что команда, подведомственная военным, едет в стан вчерашнего идеологического врага. Безумие! Но вот эксцентричный бизнесмен из США готов включиться в игру. С одной стороны, его интерес — привлечь молодых российских игроков. С другой, он мыслит по-крупному и видит в этом шанс привлечь крупных рекламодателей, заработать на супербренде ЦСКА. История не столько про хоккей, сколько про маркетинг и бизнес. В это время менялась сама культура игры и ее организации. И американцы были пионерами.

— Вы изучали материалы того времени. Как в России приняли ту культуру хоккея, которую предложили американцы?

— Поначалу скептически: это хоккей, надо играть, а не устраивать сумасшедшие шоу. А вот молодежь нововведения приняла с симпатией и интересом, ей хотелось и выпить, и повеселиться…

— Проект, по сути, загнулся с появлением криминала.

— Как мы знаем, везде, где в то время в России крутились деньги, без криминала не обходилось. Противостоять этому у американцев возможности не было... Да и не только у них. По сути, то, что происходило тогда с командой, происходило со всей страной. Нужно было время, чтобы на смену одной культуре пришла другая…