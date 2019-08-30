Есть порох для увольнения

Азгат Ибрагимов, возглавлявший с 1996 года федеральное казенное предприятие (ФКП) «Авангард» в Стерлитамаке, выясняет в суде отношения с работодателем — Минпромторгом России. В марте господин Ибрагимов был уволен по итогам аттестации, а в августе восстановился через суд. 21 августа Минпромторг уволил его повторно, предварительно лишив доступа к государственной тайне. Этот приказ глава предприятия намерен также оспорить, а Минпромторг, в свою очередь, заявил о нарушениях топ-менеджера в правоохранительные органы. Юристы спрогнозировать исход разбирательства затруднились.

Минпромторг России 21 августа уволил с должности генерального директора ФКП «Авангард» Азгата Ибрагимова. Он руководил предприятием с 1996 года. В приказе об увольнении министерство указало, что расторгает договор с топ-менеджером, так как тот лишен доступа к гостайне.

Увольнение последовало вскоре после того, как господин Ибрагимов восстановился в этой должности через Стерлитамакский городской суд. В первый раз Минпромторг уволил его в марте — по итогам внеочередного заседания аттестационной комиссии, указав, что руководитель допустил нарушения трудовой и финансовой дисциплины. Азгат Ибрагимов успешно оспорил мартовский приказ об увольнении в суде.

Городской суд признал, что протокол аттестационной комиссии был оформлен с нарушением законодательства. Аттестация была проведена раньше, чем через три года, что запрещено постановлением правительства РФ «О порядке заключения трудовых договоров и аттестаций с руководителями ФГУП» (в «Авангарде» предыдущая аттестация проводилась в феврале 2017 года). Кроме того, проект решения о расторжении трудового договора не был согласован с коллегией Военно-промышленной комиссии России, указал суд. Также он счел, что Минпромторг не представил доказательств нарушений со стороны руководителя. Напротив, в материалах дела были доказательства успешного развития завода, отмечено в решении суда. «Веских оснований и серьезных обстоятельств», обосновывающих увольнение, Минпромторг не предоставил, решил городской суд.

По данным ЕГРЮЛ, Азгат Ибрагимов был восстановлен в должности 8 августа: в этой части решение суда вступило в силу незамедлительно. Минпромторг направил в Верховный суд Башкирии жалобу на решение стерлитамакского суда.

Новый приказ об увольнении был вручен директору 23 августа: для этого он был вызван в Минпромторг. «Вручили два приказа: первый о том, что 20 августа я был восстановлен в должности, и второй — о расторжении договора с 21 августа»,— сообщил господин Ибрагимов. Второй приказ он также оспаривает в Стерлитамакском суде. Дата рассмотрения дела еще не назначена.

• Завод «Авангард» производит артиллерийский порох и твердое ракетное топливо для военной и спецтехники, промышленные взрывчатые вещества, занимается утилизацией боеприпасов. В рамках конверсии завод освоил производство нитроэмалей, лаков, растворителей. Уставный капитал ФКП — 117,56 млн руб. Предприятие включено в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса Минпромторга РФ, перечень стратегических предприятий и стратегических АО, утвержденный указом президента РФ в 2004 году. Финансовой отчетности за последние несколько лет ФКП не публикует.

По мнению Азгата Ибрагимова, его отношения с работодателем испортились, когда он отказался ходатайствовать в арбитражном суде о подписании мирового соглашения с московской компанией «Траст-С». Соглашение предусматривало, что завод выплатит «Траст-С» 84,5 млн руб. На подаче такого ходатайства настаивали два сотрудника Минпромторга — директор департамента промышленности обычных вооружений, спецхимии и боеприпасов и советник по безопасности. Об этом господин Ибрагимов заявил и в суде. По его словам, сотрудников, от которых исходило требование, зовут Дмитрий Капранов и Борис Васильев. После отказа заявить ходатайство директору предложили уволиться по собственному желанию. Когда он отказался, было созвано внеочередное заседание аттестационной комиссии, где приняли решение о расторжении трудового договора, сообщил топ-менеджер в суде. После увольнения генеральным директором «Авангарда» был назначен Юрий Шумский. Он направил в арбитражный суд ходатайство о подписании мирового соглашения.

ООО «Траст-С» (принадлежит Дмитрию Гаркавому и Владимиру Куликову), является кредитором «Авангарда» с 2003 года, после выкупа долга у московского «Нефтехимбанка» (лицензия отозвана в 1999 году). Исполнительное производство о взыскании с предприятия 84,5 млн руб. в отношении стерлитамакского завода велось с 2009 года. В рамках него арестовано имущество предприятия на 11,7 млрд руб.

В Минпромторге вчера заявили, что нашли в работе главы «Авангарда» «многочисленные нарушения законодательства и злоупотребления», в том числе нарушение законодательства о защите гостайны. Информация о нарушениях направлена в правоохранительные органы, отметили в ведомстве.

Юристы затруднились спрогнозировать исход разбирательства сторон. «Судебная практика по трудовым спорам такова, что апелляционная инстанция в 99% случаев отменяет положительное решение суда первой инстанции, — отметила руководитель практики частного права компании «Амулекс» Елена Проскурова. — Если решение городского суда будет отменено, то постановление апелляции будет преюдиционным для рассмотрения второго иска бывшего генерального директора, и шансов восстановиться в должности у него практически не будет».

Партнер, руководитель практики «Трудовое право» компании Intellect Анна Устюшенко полагает, что при рассмотрении нового иска Азгату Ибрагимову следует сделать упор на законность отзыва доступа к гостайне. «Все будет зависеть от оснований утраты статуса», — отметила она.

Булат Баширов