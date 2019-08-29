Различные до степени смешения

В Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального заявили, что не имеют отношения к опубликованной накануне версии списка гипотетически наиболее сильных оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Во второй за несколько недель версии списка преобладают кандидаты от КПРФ, но в самой партии не считают, что это может пойти ей на пользу. При этом не всех «рекомендованных» кандидатов удается полностью идентифицировать: так, Александр Соловьев, незарегистрированный кандидат, выдвигавшийся в 3-м округе, призвал сторонников голосовать за своего тезку, выдвинутого «Справедливой Россией», которого ранее считал спойлером. При этом в самой «Справедливой России» затруднились ответить на вопрос о том, кто такой Александр Соловьев.

Как ранее сообщал “Ъ”, авторы организованного ФБК проекта «Умное голосование» обещают зарегистрированным пользователям перед голосованием предоставить информацию о наиболее сильных оппозиционных кандидатах в их округах на выборах в Мосгордуму 8 сентября. В ФБК считают, что это позволит избежать дробления протестных голосов. Напомним, ранее Михаил Ходорковский фактически обвинил ФБК в сотрудничестве с властями в связи с требованием передачи данных пользователей при регистрации.

Накануне в сети был опубликован документ, обозначенный как «список ФБК», с рекомендациями голосовать за оппозиционных кандидатов в Мосгордуму; в 35 из 45 округов поддержать предложено кандидатов от КПРФ. В КПРФ ранее несколько раз заявляли о готовности к сотрудничеству с несистемной оппозицией, но дистанцировались от акций протеста в поддержку незарегистрированных несистемных кандидатов.

«Если коммунист попал в этот список, значит, он что-то сделал неправильно. Выборы закончатся, никто никуда не пройдет, а позорище останется»,— сказал “Ъ” адвокат, член КПРФ Дмитрий Аграновский.

Отметим, в опубликованном списке фигурирует выдвинутый в округе №3 «Справедливой Россией» Александр Соловьев, проголосовать за которого рекомендуется потому, что его поддержал тезка — незарегистрированный кандидат по тому же округу, глава московского отделения Партии перемен. Незарегистрированный кандидат Александр Соловьев утверждает, что его однофамилец был выдвинут как спойлер, чтобы оттянуть у него голоса, если его все же зарегистрируют. Однако после отказа в регистрации господин Соловьев действительно рекомендовал сторонникам голосовать за кандидата «Справедливой России»: «В моем округе просто больше не за кого голосовать, всех зачистили. Соловьев — значит Соловьев! Главное, чтобы не прошла Сабина Цветкова, кандидат от "Единой России"«,— заявил “Ъ” незарегистрированный кандидат. Коллеги господина Соловьева из Партии перемен пытались связаться с кандидатом от «Справедливой России», но так и не смогли его найти: «Это какой-то фантом»,— сказали “Ъ” в пресс-службе партии. В пресс-службе московского отделения «Справедливой России» затруднились ответить “Ъ”, кто такой Александр Соловьев, хотя в документах на сайте Мосгоризбиркома он значится как выдвиженец от этой партии. Госпожу Цветкову в 3-м округе поддерживает «Единая Россия». Кроме нее и кандидата от СР на выборы идут Юрий Шевченко от ЛДПР и Леонид Воскресенский от «Коммунистов России».

«Опубликованный список — идейное развитие "списка Барановского"«,— сказала в беседе с “Ъ” кандидат в депутаты Мосгордумы по 4-му округу от «Коммунистов России» Дарья Митина. В июне свою версию «умного голосования» представил муниципальный депутат района Северное Измайлово Дмитрий Барановский. Различия с нынешней версией списка незначительны. «Это вброс с целью внести сумятицу, запутать избирателей и перессорить оппозицию»,— считает Дарья Митина. При этом, по ее мнению, настоящий список Навального будет на 90% совпадать с тем, который сейчас появился в сети, но «дело, как всегда, в деталях». Сторонники Алексея Навального сразу после публикации списка дали понять, что он никак не связан с проектом «Умное голосование», а рекомендации пользователям будут даны позже исключительно на сайте проекта.

Ксения Веретенникова