Аэропорту выдумывают будущее

На месте закрытого чуть более недели назад аэропорта СаратовЦентральный планируется реализовать проект «Город будущего». Об этом вчера на заседании правительства Саратовской области заявил губернатор региона Валерий Радаев. Под жилую застройку отдадут 220 га земли, на которых до последнего времени располагался старый аэропорт. Различные организации уже представляли свои проекты освоения территории. Эксперты опасаются, что территория может быть хаотичнно ­застроена.

Саратовские власти намерены реализовать на месте прекратившего работу аэропорта СаратовЦентральный проект «Город будущего». Как сообщил вчера на заседании областного правительства губернатор Саратовской области Валерий Радаев, разговор о том, что произойдет с территорией старого аэропорта, шел 27 августа во время визита в аэропорт «Гагарин» президента Владимира Путина. Пока никакой конкретики в проекте нет, его только предстоит сформировать. «Владимир Владимирович поинтересовался, что будет со старым аэропортом. Я его проинформировал, что сейчас разрабатывается проект „Город будущего“, предпроектные решения, которые будут обсуждаться с жителями, чтобы максимально наполнить инфраструктуру. Саратов принял объемно-пространственный регламент, правила застройки, которым нужно следовать. Так что это будет большой современный проект, который, как и наша историческая часть центра, сможет отличать Саратов от других городов. Поэтому этот вопрос тоже под контролем, и правительству, и городу нужно подойти к нему ответственно»,— заявил господин Радаев.

Обсуждение, что делать с территорией площадью 220 га, на которой расположен аэропорт СаратовЦентральный, ведется с 2012 года, когда началось строительство аэропорта рядом с селом Сабуровка. В 2015 году землю саратовского аэропорта, которая находилась в федеральной собственности, передали в собственность региона. Как писал „Ъ“, на тот момент земля участок оценивался в $115 млн.

Согласно стратегии социально-экономического развития региона до 2022 года, вся площадь, на которой сейчас располагается старый аэропорт, должна быть отдана под жилую застройку. В мае этого года на Петербургском экономическом форуме губернатора Валерий Радаев заявил, что на месте аэропорта в центре Саратова появится «спортивный комплекс с развитой инфраструктурой». Глава Саратова Михаил Исаев в июле заявлял, что «предусматривается застройка и спортивный кластер, но это в стадии проработки». В минувший понедельник находившийся с визитом в Саратове спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил о необходимости начать предварительное проектирование территории аэропорта СаратовЦентральный на конкурсной основе, «чтобы в местах, где возможно строительство, не появлялись уродливые дома, которые одним приносят прибыль, а другим — ­проблемы».

Проект «Город будущего» еще в 2016 году представило Архитектурное бюро Асадова, которое разрабатывало для УК «Аэропорты регионов» (входит в ГК «Ренова») проект открытого 20 августа аэропорта «Гагарин». Согласно проекту Архитектурного бюро Асадова, на месте аэропорта должен появиться микро­район на 53 тыс. жителей, застроенный в основном шестиэтажными домами, с пятью школами или детскими садами и бульваром, расположенном вдоль взлетной полосы.

В прошлом году свою концепцию развития территории аэропорта представило ГУПП «Институт Саратовгражданпроект». Согласно ему, на территории аэропорта должен появиться микрорайон на 45 тыс. жителей с двумя автомобильными дорогами, теннисными кортами, стадионами и центром художественной ­гимнастики.

Глава Института социально-экономического развития Саратовской агломерации, бывший главный архитектор Саратова Владимир Вирич поддерживает идею определить проект застройки территории старого аэропорта на конкурсе. «Последний конкурс на проект развития территории у нас объявлялся, если я не ошибаюсь, в начале 90х годов, на котором решался вопрос о развитии площади у речного вокзала. С тех пор ничего похожего не происходило. Благодаря тому что в аэропорту есть взлетно-посадочные полосы, там можно сделать хороший транспортный узел»,— отмечает господин Вирич. Городские власти, по его словам, должны разработать конкретную программу, по которой проведут конкурс. Появление крупного микрорайона в центре города, по его мнению, не должно стать дополнительной нагрузкой на уже существующую инфраструктуру. «Я бы не стал сводить это к традиционной застройке, состоящей, например, из четырех микрорайонов. Такие вещи делать уже даже не смешно. Это должен быть центр наподобие Москва-сити, свободная территория с коммуникациями позволит сделать это. Есть возможности включить туда производственную площадку»,— считает господин Вирич. Однако, по его мнению, есть вероятность, что территорию «раздербанят застройщики и поставят там свои ­коробки».

Сергей Петунин