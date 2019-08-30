Слишком жадные роботы

Жители Нижегородского района попросили мэра Владимира Панова остановить коллекторов, пытающихся заставить их оплатить несуществующие долги перед домоуправляющей компанией (ДУК). В ДУКе подтвердили, что начисленных долгов у жителей на самом деле нет, а лишние суммы в квитанциях появились в результате технического сбоя. В автоматическом режиме информация была передана в систему автодозвона должникам за жилищные услуги. Перед нижегородцами извинились, пообещав сделать ­перерасчет.



В НГТУ на встрече с главой Нижнего Новгорода Владимиром Пановым жители Нижегородского района пожаловались, что их терроризировали коллекторы: на телефонные номера шел автодозвон с записанными голосами, требующими погасить несуществующие долги за содержание жилья. За июль люди получили квитанции, в которых была указана задолженность за предыдущие периоды. Хотя, по словам обратившихся к мэру граждан, никакой задолженности нет и все квитанции были оплачены своевременно и в полном объеме. По мнению пришедших на встречу с мэром, ДУК Нижегородского района специально «слил» информацию в коллекторское агентство, которое и устроило массовый обзвон жителей.

Суммы задолженностей колеблются от 12 руб. до нескольких тысяч, а в ДУКе, по словам граждан, им объяснили, что начисление несуществующих долгов произошло из-за какого-то технического сбоя. ­Одна из местных жительниц рассказала, что ее семье поступают звонки по всем имеющимся пяти сотовым телефонам, включая номер ее 86-летней мамы. Женщина заподозрила, что ДУК с помощью коллекторов активно пытается собрать несуществующий и искусственно созданный долг. Владимира Панова недовольные люди попросили «немедленно убрать коллекторское агентство от искусственно созданной проблемы» и дать им возможность спокойно ­разобраться.

Ситуацию прояснил исполнительный директор ДУКа Нижегородского района Александр Гундоров. По его словам, фиктивные долги за содержание жилья действительно возникли в результате технического сбоя во время смены компании, которая занимается расчетно-кассовым обслуживанием. «Ситуация нештатная, она уже решается. По итогам августа будет сделан перерасчет и жители получат квитанции с откорректированными суммами. Те, кто не хочет или не имеет возможности подождать до начала сентября, могут обратиться в центры обслуживания, где им сразу же произведут перерасчет», — пообещал господин Гундоров, извинившись перед жителями.

«Если это ваша ошибка и вы о ней знаете, как вы умудрились передать эти долги на взыскание в коллекторское агентство? Зачем вы вообще это сделали?» — удивился глава города. Директор ДУКа рассказал, что вся информация о задолженностях передается в службу, ответственную за сбор долгов в автоматическом режиме (в зависимости от суммы долга и времени его появления). Никаких коллекторов для оповещения жителей не привлекалось, пояснил Александр Гундоров, звонки в автоматическом режиме делали специальные «программы-роботы».

«Вы понимаете, насколько цинично это звучит? Просто подумайте, какой грех на душу вы можете взять. В 86 лет звонок от коллектора — это не тот звонок, который ждут люди, и каждый такой звонок уносит часть нервной системы», — укорил его Владимир Панов. Глава города потребовал от ДУКа немедленно остановить обзвон жителей, пообещав, что компанию проверят правоохранительные органы. «По сути, эти действия могут быть квалифицированы как вымогательство и попасть под действие Уголовного кодекса», — добавил мэр.

Как пояснили “Ъ-Приволжью” в ДУКе Нижегородского района, поскольку речь идет именно о технической ошибке, рассчитать общую сумму, ошибочно распределившуюся по лицевым счетам граждан, не представляется возможным. По состоянию на 29 августа 2019 года в центры обслуживания населения ДУКа по этой проблеме обратилось не более 1,5% собственников жилья, а большинство сигналов было в первый же день после ошибки. Жителям, получившим квитанции с некорректно начисленной платой, следует оплатить только оказанные в июле ЖКУ, без учета начисленного долга.

В городской администрации отметили, что «безобразная ситуация», которую допустил ДУК, пока зафиксирована только в Нижегородском районе. Однако в связи с этим не исключены проверки домоуправляющих компаний в остальных районах Нижнего Новгорода. В случае выявления похожих проблем их обещают урегулировать на уровне ДУКов.

Андрей Репин