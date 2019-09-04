Самочувствие очень далеко от Европы

Ряд сессий Восточного экономического форума в текущем году будет традиционно посвящен вопросам развития здравоохранения на Дальнем Востоке. Эксперты, представители бизнеса и власти обсудят модернизацию инфраструктуры медучреждений региона, сложности с кадрами, перспективы внедрения новейших технологий. Именно кадровые вопросы и необходимость замены оборудования являются для здравоохранения Дальневосточного ФО наиболее острыми. Развитие же информатизации медицинских услуг, в том числе телемедицины, позволит решить ряд проблем с доступностью помощи для населения, особенно в удаленных районах.

Одной из тем для обсуждения на ВЭФ-2019 станет здравоохранение Дальнего Востока. В ходе форума пройдут сессии, посвященные возможностям трансформации региональной медицины с помощью цифровых технологий, санитарной авиации и инвестиций в создание кластера передовых лечебных технологий. Так, в ходе сессии «Шаг в будущее здравоохранения на Дальнем Востоке» эксперты обсудят перспективы внедрения в ДФО таких медицинских технологий, как виртуальная реальность, телемедицина, CRISPR, 3D-принтеры, персональные носимые устройства, электронные медицинские записи, мобильные технологии 5G, а также развитие телемедицины. Сессия «Международный медицинский кластер: быть или не быть?» позволит представителям бизнеса и государства обсудить будущее медицинского кластера во Владивостоке и те новшества, которые он позволит привнести на территорию РФ, в частности роботы-хирурги, биологические имплантаты из 3D-принтера, блокчейн, искусственный интеллект и интернет вещей для медицины, технология редактирования генома, биохакинг. Сессия «На пути к здоровому обществу Дальнего Востока» будет посвящена реализации на территории ДФО федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» — в его рамках помимо общенациональных мер в ряде субъектов будут реализовываться специальные пилотные проекты. На сессии «Как обеспечить доступность медицинской помощи на удаленных территориях?» эксперты обсудят варианты модернизации различных составляющих регионального здравоохранения с акцентом на ее транспортное расположение.

Состояние здоровья жителей ДФО

В целом жители Дальнего Востока, согласно «Индексу здоровья» граждан в субъектах РФ компании PwC и Высшей школе организации и управления здравоохранением,— самые проблемные с точки зрения собственного здоровья во всей в России. Хуже всего со здоровьем населения дела обстоят на Чукотке. Но и остальные регионы Дальнего Востока оказались на самых нижних позициях рейтинга. Исследователи учитывали как фактические показатели здоровья населения, так и ключевые факторы, влияющие на его состояние. В качестве ключевых составители индекса учитывали ожидаемую продолжительность жизни, младенческую смертность и смертность от 12 предотвратимых причин. Также в числе факторов влияния на состояние здоровья населения были учтены такие показатели, как расходы на здравоохранение, ВРП, уровень потребления алкоголя и табака, доступность медицинской помощи и состояние окружающей среды.

Сейчас регион показывает неудовлетворительные результаты по показателям ряда заболеваний. Это следует из данных Минздрава, который опубликовал статистические данные о социально значимых заболеваниях по регионам страны за 2018 год. Так, Дальний Восток стал лидером по заболеваемости вирусным гепатитом. Первое место в регионе досталось Чукотскому автономному округу, где к концу 2018 года уровень заболеваемости составил 3546,2 случая на 100 тыс. населения. На втором месте Магаданская область — 2068,8 случая на 100 тыс. населения. Далее идут Ямало-Ненецкий автономный округ (1863), Якутия (1773,8) и Ханты-Мансийский автономный округ (1641,1). Неутешительны данные и по уровню заболеваемости ВИЧ. Если в 2017 году ВИЧ-инфицированных людей в регионе было всего чуть более 2 тыс. человек, то в 2018-м их количество возросло почти до 3,5 тыс. Примечательно, что помимо Приморского края в список лидеров по количеству больных ВИЧ входят Республика Бурятия и Забайкалье. Меньше всего инфицированных людей в Еврейской автономной области. Также в 2018 году с диагнозом «туберкулез» на учете стояли 14,9 тыс. дальневосточников, из них впервые легочную инфекцию поставили 6 тыс. жителей. Примечательно, что на первом месте по количеству заболевших в обеих категориях Приморский край — 5,3 тыс. и 2 тыс. больных соответственно. Не сильно отстает от Приморья и Хабаровский край: там цифры хоть и меньше, но в тройку лидеров он тоже входит — 2,1 тыс. и 1,1 тыс. человек. На третьем месте — Приамурье. В 2018-м в области на учете состояли 1,6 тыс. жителей, из них у 464 впервые поставлен диагноз. Неудовлетворительные показатели регион демонстрирует и по статистике числа злокачественных новообразований. В 2017 году в онкологических организациях наблюдались 128,7 тыс. жителей округа. В 2018 году цифра значительно увеличилась —178,4 тыс. человек.

В результате продолжительность жизни в ДФО составляет немногим более 70 лет. Это ниже, чем в среднем по России, также выше среднего показатели смертности населения в трудоспособном возрасте. Также среди основных факторов низкой продолжительности жизни в регионе — смертность на дорогах, которая составляет 14,7 человека на 100 тыс. населения при общероссийском показателе в 13 человек на 100 тыс. населения. Всего на Дальнем Востоке в первом полугодии родились 22 тыс. детей, а умерли 26, 4 тыс. человек.

Само население, впрочем, оценивает вклад различных составляющих здравоохранения в собственное здоровье по-разному. В целом в ДФО, по данным фонда «Общественное мнение», самые высокие показатели удовлетворенности доступностью медуслуг в Якутии (50%) и на Чукотке (49%), самые низкие — в Забайкалье, на Камчатке и в Еврейской автономной области (34%). Положительно оценивают состояние инфраструктуры и оснащенности медицинских объектов 40% жителей ДФО. Наиболее благоприятная ситуация тоже в Якутии и на Чукотке, и в аутсайдерах рейтинга — те же Камчатка, Забайкалье и ЕАО. Магаданская область стала лидером среди регионов ДФО по удовлетворенности работой скорой помощи (32% опрошенных). За ней следуют Чукотский автономный округ (31%) и Сахалинская область (28%).

Показатели здравоохранения в регионе

Среди основных факторов, повлиявших на нынешнее состояние медицины в ДФО, можно выделить нехватку кадров, износ инфраструктуры и низкий уровень внедрения информационных технологий.

Так, как сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в интервью официальному журналу ВЭФа, региону не хватает более 4,3 тыс. врачей и участковых. Дефицит специалистов в отрасли наряду с общим оттоком населения из ДФО может быть обусловлен невыполнением регионом показателей по приросту зарплат медицинского персонала. Напомним, согласно майским указам президента от 2012 года, они должны были вырасти до 200% от средней заработной платы в регионе по всей стране. Фактическое выполнение в целом по России составило 163,3%, невыполнение распоряжения правительства, таким образом, составило 36,7%. По этому показателю в отрицательном смысле «лидирует» ДФО: из трех самых отстающих субъектов два приходятся на Дальний Восток. В Республике Татарстан — 147,8%, в Якутии — 147,7%, в Забайкальском крае — 151,2%. Также всего лишь до 87,5% вместо планируемых 100% доведены средние заработные платы медработников, имеющих среднее медицинское образование. Наименьший уровень заработной платы к средней по региону отмечается в Якутии — 78,5% и Забайкальском крае — 80,8%.

Что касается инфраструктурных проблем, то, по словам Александра Козлова, в ремонте нуждаются более 1,2 тыс. медицинских организаций ДФО. Также необходимо обновить парк машин скорой помощи: замены требуют около 1 тыс. единиц. В ряде регионов их, впрочем, уже начали ремонтировать — так, в Приморье на реставрацию и ремонт больниц краевые власти в 2018–2019 годах направили порядка 1 млрд руб. Еще 2,9 млрд руб. пойдет на закупку медицинского оборудования.

Перспективы развития

Впрочем, помимо работы над недостатками региона его власти также планируют сфокусироваться на развитии его возможностей, обусловленных его местоположением и компетенциями в сфере здравоохранения. Так, по словам директора по проектам в области медицины Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Эльвиры Нургалиевой, регион может стать лидером медицинского туризма среди соседних стран. Обеспечить поток туристов в регион сможет электронная виза, которой могут воспользоваться граждане КНР. «Электронная виза стала использоваться с августа 2017 года. Наибольший интерес к упрощенному визовому режиму проявили как раз жители Китая. С их стороны было подано более 52 тыс. заявок, и почти 40 тыс. китайцев побывали на Дальнем Востоке. Получить электронную визу можно за четыре дня до предполагаемой поездки в Дальневосточный регион. Она выдается бесплатно, без взимания консульского сбора. Не нужно ходить по кабинетам, все необходимые документы подаются через специализированный сайт»,— отметила Эльвира Нургалиева.

Точкой притяжения медицинских туристов смогут стать как сети частных клиник, так и мединский кластер Владивостока, перспектива строительства которого обсуждается уже несколько лет. Дальневосточный кластер предлагается создать по аналогии с Московским медицинским кластером, расположенным на территории «Сколково»: на него будут распространяться те же стандарты, принципы управления и регулирования. Как преимущество для создания медкластера специалисты отмечают наличие во Владивостоке соответствующей образовательной инфраструктуры: факультета биомедицины в ДВФУ. Для привлечения и удержания специалистов нужны исследования, так как профессионалам интересно заниматься не только лечением, но и исследованием, самообразованием.

Разработчики надеются, что это будет способствовать снижению административных барьеров, препятствующих привлечению передовых медицинских технологий и стандартов в Приморский край, в том числе в свободный порт Владивосток, и поможет объединить усилия государства и бизнеса. По оценкам и по статистике министерств здравоохранения разных стран, которые приводит Министерство Дальнего Востока, в которые едут пациенты из РФ, выездной рынок медицинского туризма составляет порядка 25 тыс. пациентов в год.

Анастасия Мануйлова