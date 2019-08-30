Музыка держит паузу

Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify отложил свой запуск в России до конца года, хотя и начал активно искать в стране сотрудников и офис. По мнению источников “Ъ”, задержка может быть связана с глобальными проблемами Spotify с Warner Music. Российский рынок стриминговых сервисов пока не сформирован и имеет большой потенциал, но Spotify вряд ли сможет занять на нем значимую долю, полагают аналитики.

Spotify вновь перенес запуск в России, сообщил “Ъ” источник в одной из крупных интернет-компаний и подтвердил собеседник, знакомый с планами шведской компании. По данным собеседников, запуск возможен в ноябре—декабре 2019 года, хотя ранее рассматривался конец лета. В Spotify не ответили на запрос.

В то же время Spotify недавно активизировал встречи с российскими правообладателями, говорит один из собеседников “Ъ”. По информации другого, компания активно ищет сотрудников из сферы маркетинга. Еще один источник утверждает, что Spotify подыскивает офис как минимум на 30 человек. В марте AdIndex сообщал, что главой Spotify в России станет бывший директор по продажам российского офиса Facebook, топ-менеджер Media Instinct Group Илья Алексеев. Эти планы сохраняются, подтвердили источники “Ъ”. Сам он отказался от комментариев.

Шведский сервис хотел выйти в Россию как минимум с 2014 года, но по разным причинам запуск откладывался.

Очередная задержка может быть следствием конфликта сервиса и одного из крупнейших музыкальных издателей Warner Music, считает один из собеседников “Ъ”: у компаний возникли серьезные разногласия об условиях лицензирования при выходе Spotify на рынок Индии в конце февраля. «Выходить в Россию без Warner бессмысленно»,— констатирует собеседник. Гендиректор Warner Music Russia Александр Блинов не комментирует выход Spotify в Россию.

В июле 2019 года в социальных сетях появились скриншоты тарифных планов Spotify для России, исходя из которых стоимость премиум-подписки на месяц должна составить 150 руб. Компания не подтверждала и не опровергала эту информацию. Сейчас в России представлены несколько крупных стриминговых сервисов: Apple Music, «Яндекс.Музыка», Google Play Music (стоимость подписки у всех — 169 руб.) и Boom от Mail.ru Group (149 руб.).

По оценке J'son & Partners Consulting, в 2018 году объем рынка музыкального стриминга в России составил 5,7 млрд руб., а в 2021 году достигнет 18,6 млрд руб.

По данным компании, на Apple Music приходится 28% выручки рынка, на Boom — 25,6%, на «Яндекс.Музыку» — 25,4%. Google Play Music входит в категорию «другие», на которую в совокупности приходится 4,9% рынка. Еще 5,2% по итогам года занял новый сервис Google — YouTube Music, запущенный в России 18 июня 2018 года.

24,6 миллиарда долларов составляет капитализация Spotify на Нью-Йоркской фондовой бирже

Apple Music, «Яндекс.Музыка» и Google Play Music субсидируются за счет доходов от других продуктов компаний и служат для привлечения пользователей и сбора данных, рассуждает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. В этом плане Spotify сложнее, потому что эта компания почти весь доход получает от продажи подписок, отмечает он. Для крупных компаний, уже присутствующих на рынке, стриминговый сервис — прежде всего элемент экосистемы, работающий на лояльность, согласен директор департамента ТВ и контента J'son & Partners Дмитрий Колесов.

В целом же рынок музыкального стриминга далек от насыщения, и для Spotify есть место при конкурентной цене, уверен Карен Казарян. Целевые группы сервиса в России — любители зарубежной музыки, которые не могут удовлетворить потребности за счет существующих сервисов, а также пользователи последних, которые попробуют Spotify для ознакомления, говорится в отчете J'son & Partners. Компания не ожидает, что сервис войдет в топ-3 в России, полагая, что он скорее займет «узкую нишу любителей западной неформатной музыки».

Успех зависит от ряда факторов, в частности — сможет ли Spotify найти якорного партнера для роста аудитории, например сотового оператора, считает основатель агентства Unisound Михаил Ильичев. Кроме того, вопрос в том, позволят ли Mail.ru Group и «Яндекс» рекламироваться Spotify на их площадках и в рекламных сетках, а также сможет ли компания эффективно использовать для маркетинга офлайн-каналы, в которых другие музыкальные сервисы масштабно еще не рекламировались, рассуждает он.

«Россия будет сложным рынком для Spotify: убедить молодых слушателей, заинтересованных в тематических плейлистах, перейти с Apple или Boom будет непросто»,— считает создатель петербургского клуба «Ионотека» и директор лэйбла Ionoff Music Александр Ионов, отмечая, что для этого компании понадобится агрессивный маркетинг. «Apple делает все, чтобы не допустить Spotify на свою территорию»,— говорит он. Приложение Spotify Lite, позволяющее контролировать интернет-трафик, вряд ли будет популярным в России из-за сравнительно низких тарифов, прогнозирует господин Ионов.

Дмитрий Шестоперов, Валерия Лебедева, Елизавета Макарова