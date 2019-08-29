Заксобрание отложило вопрос по новым должностям администрации Нижнего Новгорода

Заксобрание не стало двух чтениях принимать поправки к приложению закона «О муниципальной службе в Нижегородской области» в интересах администрации Нижнего Новгорода.

Городская администрация, в начале года переформатировав свою структуру и учредив в ней новые должности в составе комитетов и управлений, просила добавить их названия в областной закон. Однако у областных депутатов сначала возникли подозрения, что администрация Нижнего Новгорода добавляет себе должности и раздувает штаты чиновников. Когда их в этом разубедили, председатель бюджетного комитета Александр Шаронов предложил снять этот вопрос с повестки. «Мне кажется, муниципалитет не имел права вводить должности, которых нет в областном реестре. По идее, сначала нужно было попросить законодателей внести опцию, а потом вводить какие-то должности. Я не хочу что-то задним числом принимать. Тем более, что представитель городской думы ушел, не дожидаясь рассмотрения этого вопроса. Значит, он им не особо интересен», — отметил депутат. В итоге заксобрание решило принять поправки только в первом чтении и доработать вопрос с должностями городских чиновников.

Иван Сергеев