Гордума определилась со своими представителями в комиссиях

На пленарном заседании Пермской городской Думы депутаты поддержали кандидатуры коллег в антинаркотическую комиссию, а также другие рабочие группы.

Так, депутатов Илью Лисняка и Павла Фадеева определили в состав антинаркотической комиссии. С недавних пор её возглавляет глава города Перми Дмитрий Самойлов, а участие в собраниях принимают прокурор города Перми, его заместитель, начальник городского УМВД, главный нарколог Пермского края и руководители ведомств и структур, занимающихся наркотической проблемой.

Заседания носят выездной формат: комиссия посещает различные районы города и изучает обстановку в этой сфере, а затем принимает необходимые решения.

«Очевидно, что проблема употребления психоактивных веществ в молодёжной среде носит межведомственный характер. Её решение находится на стыке профилактики, пресечения и реабилитации, поэтому единый координирующий орган в лице комиссии городу необходим» - полагает господин Лисняк.

В состав наблюдательных советов ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство», ПМУП «Полигон» и МП «Пермводоканал» вызвались депутаты Олег Афлатонов, Олег Шлыков, Надежда Агишева, Игорь Рогожников, Ирина Горбунова и Павел Фадеев. В состав конкурсной комиссии на замещение вакантной должности директора муниципального казенного учреждения «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» включены депутаты Вероника Куликова, Илья Лисняк и Дмитрий Федоров.