США готовы сократить контингент в Афганистане до 8,6 тыс. военных

Президент США Дональд Трамп объявил, что присутствие военных США в Афганистане будет сокращено до 8,6 тыс. человек в случае достижения соглашения с движением «Талибан» (запрещено в РФ) и сохранения постоянного присутствия в стране. «Мы всегда собираемся присутствовать там»,— заявил господин Трамп в интервью Fox News (цитата по AFP).

Президент США отметил, что, если на США будет организована еще одна атака при попустительстве Афганистана, «мы вернемся с такой военной мощью, как… никогда ранее».

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В конце 2018 года СМИ сообщали, что в Афганистане насчитывается более 14 тыс. американских военнослужащих и что их число планируется сократить вдвое — до 7 тыс. человек.

Сейчас Вашингтон и афганское террористическое движение «Талибан» заявили о прогрессе, достигнутом в ходе переговоров в Дохе. Источник агентства AP в «Талибане» сообщил, что стороны «преодолели разногласия по вопросу вывода американских войск».

Подробнее — в публикации “Ъ” «США и "Талибан" почти договорились».