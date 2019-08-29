Смольный не будет субсидировать ЗСД в 2020 году

Комитет по инвестициям Петербурга не стал запрашивать у Законодательного собрания средства на субсидию в 2020 году для Западного скоростного диаметра. По словам главы ведомства Романа Голованова, на текущий момент в финансовой модели не предусмотрено его финансирование на следующий год, сообщает «Фонтанка.ру».

Напомним, в 2019 году на выплаты по ЗСД планировалось направить 3,7 млрд рублей. Год назад размер субсидий составил 4,1 млрд руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что к 2024 году выплата может быть снижена до 300 млн руб.