Нефтегазовый потенциал

Нефтегазовая отрасль остается основой экономики, в том числе и Прикамья. Несмотря на то что в общем объеме добычи нефти в России на Пермский край приходится всего около 3%, этого достаточно, чтобы вести успешный бизнес на территории региона. Запасов пермской нефти, по подсчетам специалистов, хватит еще на 90 лет. Поэтому сегодня нефтегазовые компании — желанные работодатели и активные участники социальной жизни Прикамья. «ЛУКОЙЛ» и «Газпром» остаются крупнейшими налогоплательщиками региона и реализуют на территории края ряд инвестиционных проектов. Благодаря участию этих компаний в регионе строятся спортивные объекты, детские сады, школы. Помимо этого, развиваются смежные производства. Учебные заведения разрабатывают специальные программы подготовки кадров, а научные институты ищут наиболее эффективные методы извлечения природных ресурсов. В то же время остальной мир уже задумывается над тем, чтобы найти альтернативные виды топлива. К примеру, активно развивается электротранспорт. Для Пермского края использование альтернативной энергии — скорее исключение. Но с учетом исчерпаемости природных ресурсов — эти технологии имеют право на жизнь.