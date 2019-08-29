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Volkswagen анонсировал новый кроссовер

Компания Volkswagen анонсировала новый кроссовер, который появится на рынках Южной Америки и Индии.

Скетч новинки, нарисованный главным дизайнером бразильского подразделения немецкого автопроизводителя Хосе Павоне, опубликовал на своей странице в Twitter глава Volkswagen Юрген Стакманн.

Ожидается, что автомобиль построят на платформе компактного хэтчбека Volkswagen Polo нового поколения. Модель будет выполнена в популярном форм-факторе купе-кроссовера. Сроки появления новинки не называются.

Напомним, последним на сегодняшний день новым кроссовером Volkswagen стал показанный в августе 2019 года кроссовер-кабриолет Volkswagen T-Roc Cabriolet.

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