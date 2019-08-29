Volkswagen анонсировал новый кроссовер

Компания Volkswagen анонсировала новый кроссовер, который появится на рынках Южной Америки и Индии.

Amazing sketch from Jose Pavone, Head of Design SAM, - we signed, when we start the Technology Journey Session. @vwbrasil @vwargentina pic.twitter.com/ccEN6ZpZyC — Jurgen Stackmann (@jstackmann) August 15, 2019

Скетч новинки, нарисованный главным дизайнером бразильского подразделения немецкого автопроизводителя Хосе Павоне, опубликовал на своей странице в Twitter глава Volkswagen Юрген Стакманн.

Ожидается, что автомобиль построят на платформе компактного хэтчбека Volkswagen Polo нового поколения. Модель будет выполнена в популярном форм-факторе купе-кроссовера. Сроки появления новинки не называются.

Напомним, последним на сегодняшний день новым кроссовером Volkswagen стал показанный в августе 2019 года кроссовер-кабриолет Volkswagen T-Roc Cabriolet.