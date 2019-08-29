Автомобили знакомятся с водородом

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие новинки вопреки общемировым трендам представляют автомобильные марки.

Сегодня, когда чуть ли не весь автомобильный мир собирается тотально перейти на электричество, разработки отдельных компаний в области других типов привода выглядит настоящим подвигом. Потому что ведется эта работа, по сути дела, вопреки, казалось бы, уже безоговорочному тренду перевода машин «на батарейке».

Компания Infiniti, например, уже год собирает призы, которые присуждаются разработанному ей первому в мире серийному бензиновому мотору VC-Turbo c переменным объемом камеры сгорания. Этот шедевр механики потребляет топлива как четырехцилиндровый мотор, но эффективен при этом как V6. И это при том, что на двигателях внутреннего сгорания сегодня фактически поставили крест. Или компания Toyota — недавно она опубликовала анонс, какие транспортные средства будут обслуживать в 2020 году Олимпиаду в Токио. Среди электрических шаттлов и электрических самокатов отдельное место занимает Toyota Mirai — автомобиль, работающий на водородных топливных элементах.

Теме водорода посвящена и выставка Hyundai Hydrogen World, открывшаяся на днях в Шанхае. Главное место в экспозиции корейской компании занимает модель Nexo — автомобиль с силовой установкой на водородных топливных элементах. На одной заправке он может проехать 609 км, выбрасывая при этом в атмосферу исключительно чистый водяной пар. На площадке с моделью в разрезе демонстрируется его внутренняя конструкция, компоненты и механизмы, включая водородный бак и топливную систему. О том, что это не просто выставочные фокусы, а серьезные намерения, говорит тот факт, что уже через десять лет компания Hyundai планирует производить в год полмиллиона машин с таким типом привода.

Неслучайно для демонстрации этих технологий был выбран именно Китай. Автомобильный рынок Поднебесной — самый большой в мире, и уже сегодня очевидно, что после перевода всего автотранспорта на батарейки, батареек этих на всех не хватит. А водородные топливные элементы — отличная альтернатива.