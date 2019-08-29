Предполагаемый убийца четырехлетней падчерицы задержан в Курганинском районе Кубани

Следователи СУ СКР по Краснодарскому краю при поддержке оперативников краевого ГУ МВД установили местонахождение 35-летнего Виктора Гузика, который подозревается в убийстве четырехлетней дочери своей супруги, и задержали подозреваемого на территории Курганинского района. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 27 августа в станице Темиргоевской Курганинского района Гузик вызвал скорую помощь своей четырехлетней падчерице, рассказав медикам, что девочка упала с лестницы. В автомобиле «скорой» девочка скончалась от тупой травмы живота. Выяснилось, что мужчина избил свою падчерицу еще 24 августа, нанеся девочке множество ударов руками по телу и в область головы. Это он оправдывал «воспитательными целями». В отношении Виктора Гузика возбуждено уголовное дело за убийство малолетней (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следствие планирует дать юридическую оценку действиям матери девочки, которая несколько дней не сообщала об избиении дочери в правоохранительные органы. Будут изучены условия жизни малолетней. Также будет дана оценка действиям органов опеки и попечительства, а также органов осуществляющих надзор за несовершеннолетними.

Дмитрий Михеенко