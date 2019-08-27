На Кубани 35-летнего мужчину подозревают в убийстве четырехлетней падчерицы

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Инцидент произошел в Курганинском районе Краснодарского края. Сегодня, 27 августа, днем 35-летний мужчина вызвал скорую помощь четырехлетней дочери своей супруги, рассказав медикам, что девочка упала с лестницы. В автомобиле «скорой» ребенок скончался от тупой травмы живота.

Как установили в СУ СКР по краю, мужчина проживал с супругой и двумя ее маленькими детьми в станице Темиргоевской. По версии следствия, вечером 24 августа этого года он, оправдываясь воспитательными целями, нанес четырехлетней девочке множество ударов руками по телу и в область головы. В настоящее время мужчина объявлен в розыск. В отношении него возбуждено уголовное дело за убийство малолетней (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Мужчину зовут Виктор Гузик. Следователи устанавливают его местонахождение. В ходе расследования уголовного дела следователь дат юридическую оценку действиям матери девочки, которая несколько дней не сообщала об избиении дочери в правоохранительные органы. Будут изучены условия жизни малолетней. Также будет дана оценка действиям органов опеки и попечительства, а также органов осуществляющих надзор за несовершеннолетними.

Следствие просит всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого Виктора Гузика сообщить об этом по телефонам: +7 962 869-00-40, +7 (861) 472-55-44 или 02.

Дмитрий Михеенко