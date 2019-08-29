УГМК углубляется в Башкирию

УГМК дала старт разработки одного из крупнейших в России медных месторождений — Подольского, которое должно обеспечить до 20% сырьевой базы компании. Инвестиции составят около 50 млрд руб., добыча должна начаться в 2027 году. Месторождение, согласно планам УГМК, должно окупиться за 12 лет при цене меди $6,5 тыс. за тонну, но на данный момент цены на 15% ниже.

Уральская горно-металлургическая компания Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Андрея Козицына начала разработку одного из крупнейших месторождений меди в России — Подольского. Оно находится в Башкирии и было открыто территориальным геологическим управлением в 1971 году. Объем разведанных запасов медных, медно-цинковых и серно-колчеданных руд составляет 88,6 млн тонн. Кроме меди, в сырье находятся цинк, серебро и золото.

Как заявил гендиректор компании Андрей Козицын, добычу на северной залежи предполагается начать в 2027 году, она должна составить 1 млн тонн руды в год.

После ввода центральной залежи в 2032 году, рассчитывает глава компании, добыча вырастет до 4,3 млн тонн руды, и месторождение войдет в тройку ключевых объектов сырьевой базы УГМК.

Инвестиции в проект оцениваются в 50 млрд руб. Отработка месторождения будет вестись подземным способом. Для начала добычи будут построены горно-капитальные выработки. Строители пройдут два наклонных ствола на глубину почти 800 м, предназначенные для выдачи горной массы из подземного рудника. После этого будут оборудованы два вертикальных ствола шахт «Западная» и «Восточная» для спуска и подъема людей и подачи свежего воздуха на нижние горизонты. Кроме рудника планируется построить новую обогатительную фабрику, комплекс очистных сооружений, подстанцию. Срок разработки месторождения составит 44 года.

Это не первый актив УГМК в Башкирии. У компании в регионе есть Бурибаевский и Учалинский ГОКи, а также «Башкирская медь», обладатель лицензии на разработку Подольского месторождения.

По оценке генерального директора УГМК Андрей Козицын, срок окупаемости проекта составит 12 лет.

Он пояснил, что в основу финансовой модели была заложена цена на медь $6,5 тыс. за тонну. Сейчас на LME медь стоит существенно дешевле — 5,7 тыс. за тонну.

Евгений Зайнуллин