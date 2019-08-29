УГМК углубляется в Башкирию

УГМК дала старт разработки одного из крупнейших в России медных месторождений — Подольского, которое должно обеспечить до 20% сырьевой базы компании. Инвестиции составят около 50 млрд руб., добыча должна начаться в 2027 году. Месторождение, согласно планам УГМК, должно окупиться за 12 лет при цене меди $6,5 тыс. за тонну, но на данный момент цены на 15% ниже.
Уральская горно-металлургическая компания Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Андрея Козицына начала разработку одного из крупнейших месторождений меди в России — Подольского. Оно находится в Башкирии и было открыто территориальным геологическим управлением в 1971 году. Объем разведанных запасов медных, медно-цинковых и серно-колчеданных руд составляет 88,6 млн тонн. Кроме меди, в сырье находятся цинк, серебро и золото.
Как заявил гендиректор компании Андрей Козицын, добычу на северной залежи предполагается начать в 2027 году, она должна составить 1 млн тонн руды в год.
Инвестиции в проект оцениваются в 50 млрд руб. Отработка месторождения будет вестись подземным способом. Для начала добычи будут построены горно-капитальные выработки. Строители пройдут два наклонных ствола на глубину почти 800 м, предназначенные для выдачи горной массы из подземного рудника. После этого будут оборудованы два вертикальных ствола шахт «Западная» и «Восточная» для спуска и подъема людей и подачи свежего воздуха на нижние горизонты. Кроме рудника планируется построить новую обогатительную фабрику, комплекс очистных сооружений, подстанцию. Срок разработки месторождения составит 44 года.
Это не первый актив УГМК в Башкирии. У компании в регионе есть Бурибаевский и Учалинский ГОКи, а также «Башкирская медь», обладатель лицензии на разработку Подольского месторождения.
Он пояснил, что в основу финансовой модели была заложена цена на медь $6,5 тыс. за тонну. Сейчас на LME медь стоит существенно дешевле — 5,7 тыс. за тонну.
Российские металлурги недовольны мерами, которые Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предприняла для защиты рынка от импортного проката. По мнению ММК, НЛМК и «Северстали», введенная квота на горячий прокат является слишком большой, а холодный и оцинкованный прокат вообще остались без защиты. По мнению экспертов, российские компании хотят ограничить увеличивающиеся поставки украинского металла.
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