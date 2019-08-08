Квота не прокатила

Российские металлурги недовольны мерами, которые Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предприняла для защиты рынка от импортного проката. По мнению ММК, НЛМК и «Северстали», введенная квота на горячий прокат является слишком большой, а холодный и оцинкованный прокат вообще остались без защиты. По мнению экспертов, российские компании хотят ограничить увеличивающиеся поставки украинского металла.

Российские металлурги в лице ММК Виктора Рашникова, НЛМК Владимира Лисина и «Северстали» Алексея Мордашова не удовлетворены решением коллегии ЕЭК, которая с 1 декабря вводит на год специальную квоту на импорт горячекатаного проката c Украины и Южной Кореи. Квота составляет 1,3 млн тонн, а превышающие объемы облагаются пошлиной в 20%.

Представитель ММК заявил “Ъ”, что решение коллегии не способно защитить рынок ЕАЭС от возросшего давления со стороны иностранных производителей. «Действенной мерой было бы введение пошлин на импортную металлопродукцию, которую способны произвести российские металлурги, в том числе на холоднокатаный прокат и прокат с покрытием»,— считают в ММК. В НЛМК полагают, что решение ЕЭК позволит смягчить последствия от «эффекта домино» на мировом рынке стали, но только в сегменте горячекатаного проката. Риски ущерба производителям холоднокатаного проката и проката с покрытиями остаются актуальными на фоне избытка мощностей и роста протекционизма, заявили в компании. В «Северстали» также обратили внимание, что холоднокатаный прокат и прокат с покрытиями остались незащищенными от возможного «взрывного» роста импорта. А квота по горячему прокату, установленная в таком объеме, «не будет являться каким-либо ограничением для импорта», считают в компании.

Именно российские металлурги в августе 2018 года инициировали расследование, которое сейчас привело к введению квот. Тогда ММК, НЛМК и «Северсталь» заявляли, что импорт проката растет из-за перепроизводства стали в мире и многочисленных защитных и антидемпинговых мер, принятых США, ЕС и Турцией в 2015–2017 годах. По информации компаний, импорт горячекатаного проката в 2015–2017 годах вырос на 25,9%, холоднокатаного — на 38,4%, проката с покрытием — на 4,3%. А ограничительные меры США, ЕС и Турции, из-за которых импортеры в эти страны начнут искать другие рынки сбыта, могут в разы увеличить импорт проката в ЕАЭС. На долю ММК, НЛМК и «Северстали» приходится более половины производства проката на территории стран ЕАЭС.

ЕЭК, однако, пришла к выводу, что рос импорт только горячекатаного проката — примерно на 25% с 2015 года, до 1,2 млн тонн, говорится в материалах расследования. Что касается холоднокатаного проката, то, хотя импорт рос в 2015–2017 годах, с июля 2017 года по июнь 2018 года он сокращался. По данным комиссии, крупнейшим поставщиком проката является Украина (с июля 2017-го по июнь 2018 года импорт составил 685 тыс. тонн), Южная Корея с 2015 года активно наращивает импорт, поставки увеличились 1,5 тыс. тонн до 102 тыс. тонн.

По мнению Ирины Ализаровской из Райффайзенбанка, введение квоты должно ограничить поставки с Украины, которая является одним из основных экспортеров черных металлов на рынок РФ по итогам прошлого года. «Согласно данным ФТС и по моим расчетам, в 2018 году Украина нарастила поставки черных металлов в РФ более чем на 25% в объемах, на 37% в стоимостном выражении»,— говорит она, отмечая, что, по данным ФТС, импорт черных металлов с Украины находится на уровне 2,5 млн тонн в 2018 году. В то же время аналитик сомневается, что какой-либо импортер способен будет значительно потеснить российских металлургов на их рынке. «Демпинговать могут лишь производители с низкой себестоимостью, которая зачастую складывается из-за девальвации локальной валюты. Кроме того, нужно учитывать, что пошлина в 20% сверх квоты является достаточно высокой»,— отмечает Ирина Ализаровская.

Евгений Зайнуллин