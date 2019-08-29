«Агронова» приобрела свинокомплекс

«Агронова» экс-владельца пивоваренной компании «Балтика» и бывшего главы госкорпорации «Олимпстрой» Таймураза Боллоева решила укрепить свои позиции в сегменте производства продуктов питания. Компания приобрела животноводческий комплекс в Краснодарском крае. Новый игрок вряд ли выдержит конкуренцию с лидерами промышленного производства свинины, прогнозируют эксперты.

Информация, что «Агронова» стала владельцем имущества ООО «Животноводческий комплекс "Возрождение"», опубликована в федеральном реестре сведений о банкротстве. За 54,2 млн руб. компания приобрела 33,7 га в Лыбинском районе Краснодарского края, коровник, десять свинарников разной степени готовности, навесы для хранения зерна, комбикормовый цех и коммуникации. Представитель Таймураза Боллоева не ответил на запрос “Ъ”. Еще в ноябре 2018 года начальная цена имущества на торгах была 91,6 млн руб. По оценке гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, комплекс небольшой, его мощности не превышают 3–6 тыс. тонн в год.

Единственный учредитель «Агроновы» — экс-владелец пивоваренной компании «Балтика» и бывший глава госкорпорации «Олимпстрой» Таймураз Боллоев. Ему также принадлежит «БТК Групп», работающая в легкой промышленности.

Покупка активов «Возрождения» — не первый проект господина Боллоева в сельском хозяйстве в Лыбинском районе: в 2018 году стало известно, что «Агронова» инвестирует более 1 млрд руб. в экосад площадью 32 га. Компания на тот момент уже выращивала органические овощи. В 2018 году «Агронова» зарегистрировала компанию «Органик Лаб» и подала заявку на регистрацию товарных знаков «Органик Лаб. Органические продукты из Лабинска».

Животноводческий комплекс «Возрождение» входил в одну группу с еще несколькими предприятиями Краснодарского края: «Золотой теленок», Южный животноводческий агрохолдинг, сельскохозяйственное производственное предприятие «Дары Кубани». С 2009 по 2011 год компании планировали построить свинокомплекс на 25 тыс. голов, для чего привлекали средства банков под взаимные поручительства. Проблемы у комплекса начались в 2012 году: тогда банки решили увеличить стоимость кредитов из-за возникших рисков в связи с эпидемией африканской чумы свиней (АЧС). «Возрождение» был признан банкротом в феврале 2017 года, основной кредитор — Россельхозбанк, которому комплекс задолжал 595 млн руб.

Небольшим комплексам, подобным приобретенному «Агроновой», будет сложно выжить на рынке промышленной свинины, считает глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Производители топ-20 до 2021 года планируют увеличить мощности совокупно на 800 тыс. тонн, компании укрепляют вертикальную интеграцию: развивают производство зерна и кормов, расширяя дистрибуцию, что позволяет снизить издержки на фоне сокращения маржинальности. Небольшие комплексы, если не находят свою нишу, или банкротятся, или поглощаются крупными производителями, констатирует Сергей Юшин.

Шанс выжить у компании есть на нишевом рынке. Органическая или мраморная свинина будет пользоваться спросом, даже несмотря на то что она изначально дороже, считает Сергей Юшин. Органическая шейка поросенка в интернет-магазине «Фрэш» стоит 998 руб. за 1 кг, шейка в интернет-магазине «Перекресток» — 449 руб. за 1 кг. Потребителя придется приучать к мысли, что свинина может быть премиальным мясом, считает главный аналитик группы «Черкизово» Андрей Дальнов.

Euromonitor International оценивает оборот российского рынка органической продукции в 900 млрд руб. При этом на импорт приходится 80% всей категории. Но Андрей Дальнов сомневается, что в России есть компании, которые всерьез просчитывали производство органической свинины. К тому же подобные проекты обречены на сложности, так как сохраняется угроза распространения АЧС.

Алексей Полухин