«Магнит» открыл первый алкомаркет в Татарстане

Компания «Магнит» запустила первый магазин «Магнит Вечерний» по продаже алкогольной и слабоалкогольной продукции в Набережных Челнах. Торговая точка работает в тестовом режиме, сообщил “Ъ” представитель розничной сети.

Магазин открылся на бульваре Хусаина Ямашева, 29А. Площадь алкомаркета составляет около 200 кв.м. Ассортимент состоит из 2,5 тыс.наименований алкогольных напитков, а также снеков, кондитерских изделий,популярных продуктов питания, овощей и фруктов, бытовой химии предметов гигиены и кофе на вынос.

Тестовый магазин «Магнит Вечерний» в Набережных Челнах стал вторым в России. Ранее он открылся в Самаре. В ближайшее время запланировано открытие торговой точки в Подмосковье. Ритейлер намерен оценить востребованность нового формата у покупателей в разных регионах России.

"Ъ-Казань"