Большесосновское земсобрание не стало отменять ЕНВД

Депутаты земского собрания Большесосновского района не поддержали отмену единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на территории муниципалитета с 2020 года. За сохранение налога проголосовали 12 депутатов, против высказался один.

Напомним, на федеральном уровне было принято решение об отмене данного налога к 2021 году. Предполагается, что предприниматели-плательщики ЕНВД смогут перейти на патентную или упрощенную систему налогообложения. Однако в июне депутаты краевого заксобрания поддержали инициативу губернатора о компенсации выпадающих доходов для муниципалитетов, согласившихся отменить ЕНВД досрочно с 2020 года. Объем дотаций из краевого бюджета на эти цели составит 2 млрд руб.

На данный момент против отмены ЕНВД, помимо земсобрания Большесосновского района, выступили представительные органы Чайковского городского округа, а также Добрянского, Частинского и Гайнского муниципальных районов. Причем в Чайковском депутаты думы дважды проголосовали против данной инициативы.