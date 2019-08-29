Челябинец осужден за контрабанду 50 тыс. литров бензина из Казахстана

В Челябинской области суд вынес приговор жителю регионального центра, обвиняемому в незаконном перемещении через государственную границу казахстанского бензина на сумму более 1,5 млн руб.

Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, установлено, что 7 июня 2018 года двое мужчин вместе с гражданкой Республики Казахстан, используя подложные товаросопроводительные документы, перевезли из соседнего государства в Челябинскую область автомобильный бензин марки АИ-92, запрещенного к обращению на территории России экологического класса К4. Общее количество нефтепродуктов составило более 50 тыс. литров стоимостью более 1,5 млн руб.

В ходе предварительного следствия была проделана значительная работа по сбору необходимых доказательств виновности челябинца, в том числе проведено 22 судебные экспертизы: идентификационные нефтепродуктов, технико-криминалистические документов, комплексные технико-криминалистические, товароведческая, фоноскопические, почерковедческие. В результате суд признал 45-летнего мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через госграницу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере), и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.