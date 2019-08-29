В Сургуте создают научно-технологический центр

До конца 2030 года в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) появится научно-технологический центр. Об этом объявила губернатор Наталья Комарова на заседании общественного совета по реализации стратегии социально-экономического развития региона.

По ее словам, проект по созданию научно-технологического центра в Сургуте — «приоритетный, уже имеет соответствующий статус и реализуется с 2019 года». Предполагается, что в центре будут работать ведущие российские и зарубежные ученые, а также формироваться стратегии социально-экономического развития автономного округа. В частности, на базе центра планируется развивать персонифицированную медицину, разрабатывать методы повышения нефтеотдачи пластов, современные информационные технологии, решать вопросы, связанные с экологией Севера и Арктики.

Уже утвержден паспорт проекта, календарный план его реализации, отметила госпожа Комарова. Модель проекта создаст фонд «Сколково».

По мнению директора окружного департамента образования и молодежной политики Алексея Дренина, научно-технологический центр в Сургуте — «высшая точка трансформации университетов». Он заметил, что уже в течение первого года проект объединил все вузы ХМАО, организации Тюменской области и ЯНАО для решения поставленных задач.