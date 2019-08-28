В Театре.doc сорвали спектакль «Выйти из шкафа» о гомосексуалистах

В Театре.doc неизвестные сорвали спектакль «Выйти из шкафа», сообщила радио «Эхо Москвы» режиссер Анастасия Патлай. По ее словам, группа людей ворвалась в зал и начала кричать, что в зале есть несовершеннолетние, а театр занимается пропагандой гомосексуализма. Telegram-канал Baza сообщает, что приехавшие сотрудники полиции задержали госпожу Патлай и еще троих человек. Однако сама режиссер уточнила, что поехала в отделение полиции, чтобы подать заявление о срыве спектакля.

Режиссер Зарема Заудинова в Facebook сообщила, что полицию вызвали сотрудники Театр.doc. «В Док приехал наряд полиции, проверил документы у зрителей, не нашел несовершеннолетних»,— сообщила госпожа Заудинова. После проверки документов спектакль продолжился под крики активистов, которые собрались у дверей, добавила режиссер. Правозащитница Зоя Светова уточнила, что в срыве спектакля участвовало 12 человек.

На сайте театра указано, что «Выйти из шкафа» — документальный спектакль «о жизни, любви и поисках правды современных российских геев».