«МиГ» сообщил об интересе к МиГ-35 в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латниской Америки

Корпорация «МиГ» ведет переговоры о покупке новейших российских истребителей МиГ-35 с тридцатью странами, среди которых Юго-Восточной Азия, Ближний Восток и Латинская Америка, сообщил гендиректор Илья Тарасенко. По его словам, сейчас рассматриваются заявки от нескольких стран, передает «РИА Новости».

«Для нас приоритетом является Индия, где эксплуатируется огромное количество МиГ-29, соответственно, это регион Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, и мы планируем выходить в Латинскую Америку. Всего переговоры ведутся с 30 странами»,— сказал господин Тарасенко в ходе Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019).

Он также сообщил, что в ближайшее время контракт на поставку нескольких десятков МиГ-35 будет подписан с Минобороны РФ. По его словам, серийное производство этих самолетов уже началось.

МиГ-35 является новейшей модификацией истребителя МиГ-29. Ранее сообщалось, что тестирование самолета будет продолжаться до конца 2021 года, после чего предусмотрены серийные закупки.

Подробнее об ориентации российского вооружения на Восток — в публикации “Ъ” «Где наши не продавали».