Комитеты просят новые миллиарды

Вчера в ходе «нулевых чтений» в Законодательном собрании проекты своих бюджетов на 2020 год представили пять городских комитетов. Жилищный комитет попросил выделить дополнительные 8 млрд рублей. Комитет здравоохранения из бюджета попросил такую же сумму, как и в прошлом году, но его бюджет, по планам, вырастет более чем на 10 млрд рублей за счет поступлений из Фонда обязательного медстрахования. Комитет по информатизации и связи просит дополнительные 3 млрд рублей на установку 10 тыс. новых камер видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный город». Жилищный же комитет дополнительные расходы направит на жилье социальным категориям граждан и на реновацию жилого фонда.

Жилищный комитет Петербурга заявил, что ему потребуются дополнительные 7,9 млрд на 2020 год. Деньги пойдут на обеспечение горожан доступным жильем и услугами ЖКХ (7,963 млрд рублей), а также на социальную поддержку граждан (5,9 млн). Всего же в 2020 году комитет планирует получить 35 млрд. Базовый бюджет предусматривает 27,075 млрд. Из них 26,5 млрд — на жилье, 215,2 млн рублей — на соцзащиту, 11,8 млн — на повышение эффективности госуправления и еще 310,3 млн рублей на «непрограммные расходы».

Кроме того, по прогнозам на 2021 год, бюджет комитета, включая дополнительные средства, должен составить 29,6 млрд рублей, а на 2022-й — 32,8 млрд.

Комитет по здравоохранению доложил о главных планах на будущий год. Его глава Дмитрий Лисовец сообщил, что среднюю зарплату врачам планируется поднять до 121,5 тыс. рублей, среднему медперсоналу — до 60,7 тыс. рублей, а младшему — до 53,8 тыс.

Рост бюджета комитета планируется до 119 млрд рублей, то есть на 10,2% больше, чем в нынешнем году. В текущем году получено 108,8 млрд рублей. Большую часть средств бюджета комитета в 2020 году составит субвенция Фонда обязательного медицинского страхования — 91,9 млрд. Еще 18,4 млрд придут из городского бюджета, а 8,1 млрд — вследствие межтерриториальных расчетов.

Господин Лисовец отметил, что комитет в 2020 году выделит на борьбу с онкологическими заболеваниями на 2,1 млрд рублей больше, чем в текущем году — всего 5 млрд.

Комитет по информатизации и связи запросил 3 млрд рублей на реализацию программы «Безопасный город». Как рассказал глава комитета Денис Чамара, уже к концу 2019 года число камер видеонаблюдения на петербургских улицах составит 40 тыс. (сейчас, по данным «Городского мониторингового центра», их насчитывается более 30 тыс.), а в течение следующего года количество камер увеличится до 70 тыс.

Господин Чамара отметил, что особое внимание будет уделено отдаленным районам и пригородам, в частности Сестрорецку и Зеленогорску, так как видеонаблюдение там обеспечено не в должном объеме.

Олег Дилимбетов