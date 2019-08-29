Автопром дождался роста

Три петербургских автозавода в июле текущего года выпустили на 8% больше машин, чем годом ранее. В последний раз рост производства на заводах Hyundai, Nissan и Toyota был зафиксирован три месяца назад. С учетом результатов второго месяца лета объем выпуска за прошедшие семь месяцев превысил 200 тыс. автомобилей, что на 4% выше, чем годом ранее. Эксперты связывают увеличение объемов производства в июле с более короткими отпусками, чем были год назад. По их прогнозам, данный фактор может повлиять и на результаты августа, в то время как других предпосылок для серьезного роста пока не предвидится.

В июле 2019 года на трех автозаводах Петербурга было выпущено 24,4 тыс. легковых автомобилей, что на 8% выше, чем годом ранее, следует из отчета агентства «Auto-Dealer-СПб». В последний раз положительная динамика производства по сравнению с прошлогодними результатами отмечалась в апреле — тогда на заводах Hyundai, Nissan и Toyota был зафиксирован рост год к году 11%. С учетом результатов прошедшего месяца за период с января по июль объем выпуска петербургского автокластера составил 213,6 тыс легковых автомобилей, показав 4% положительную динамику. Также несколько увеличилась доля петербургского автопрома к общероссийскому объему производства: за прошедшие семь месяцев она составила 23,9%, по сравнению с 23,4% год назад.

По данным агентства, загрузка петербургских заводов в течение января — июля была чуть более 80%, а в июле — на уровне 65%. Как отмечает Михаил Чаплыгин, генеральный директор «Auto-Dealer-СПб», это вполне нормальные результаты для второго месяца лета с учетом периода отпусков. «Можно сказать, что более высокий совокупный объем производства на трех предприятиях Петербурга по сравнению с результатами прошлого июля связан, в первую очередь, с сокращением длительности традиционных летних коллективных отпусков на заводах. Так, стандартные летние отпуска длятся обычно в течение двух недель, однако год назад на заводах Nissan и Toyota их длительность составила три недели»,— отметил господин Чаплыгин. По его словам, увеличение числа рабочих дней в сумме на трех заводах повлияет и на возможную положительную динамику выпуска машин в августе.

«Больше предпосылок для серьезного роста производства на петербургских заводах пока не предвидится. Исключением можно считать выпуск новой Toyota RAV4 в конце текущего года. Неочевидным фактором для роста пока можно назвать и каршеринг, поскольку конкретных подтверждений закупки Nissan Qashqai пока нет»,— резюмирует эксперт.

По итогам января — июля 2019 года шесть из девяти моделей, выпускаемых на автозаводах Петербурга, входят в топ-25 самых популярных машин в России, четыре из которых находятся в первой десятке. Так, Kia Rio по-прежнему остается самой популярной иномаркой в стране, спрос на которую за прошедшие семь месяцев составил 54 602 штуки (–8% год к году). Продажи самого популярного внедорожника Hyundai Creta выросли на 8%, достигнув значения в 40 039 штук. Продажи Hyundai Solaris сократилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в целом по стране было приобретено 35 393 автомобиля данной модели. Положительная динамика спроса была зафиксирована на автомобили Toyota Camry, продажи которых составили 19 207 штук (+11%), Toyota RAV4 — 16 637 штук (+1%) и Nissan Qashqai — 12 930 штук (+12%). Показатели продаж других моделей марки Nissan, выпускаемых на заводе в Петербурге,— X-Trail и Murano снизились по сравнению с прошлым годом. Так, в период с января по июль российскими автодилерами было продано 11 225 автомобилей Nissan X-Trail (–6%) и 1739 машин Nissan Murano (–2%). Совокупный объем спроса на петербургские автомобили в России за прошедшие семь месяцев сократился на 2% и составил 191 772 шт.

Мария Кузнецова