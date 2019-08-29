Володарску открывают волокно

В Нижегородской области планируется построить завод по первичной и глубокой переработке льна. Первоначальный объем инвестиций в проект оценивается в 83,7 млн руб. По мнению экспертов, создание нового предприятия вписывается в программу по развитию льноводства в Нижегородской области, так как построенные в советское время заводы не справляются с растущими объемами поставок сырья. В ряде отраслей лен может стать заменой хлопку, который в России не выращивается, а продукт его глубокой переработки может быть интересен предприятиям ВПК в качестве сырья для производства пороха.



Управляющая компания льняным кластером ООО «Корпорация "Руслен-конопля"» (Володарск, Нижегородская область) намерена инвестировать более 83,7 млн руб. в строительство завода по первичной и глубокой переработке льна. Мощность переработки составит 2 тыс. т льна в год. Для реализации проекта компании необходим участок площадью 22 га на территории ТОСЭР, созданной в Володарском районе. Об этом было сказано в ходе заседания регионального совета по земельным и имущественным отношениям.

По словам исполнительного директора ООО «Корпорация "Руслен-конопля"» Сергея Потехина, помимо производственных цехов по первичной и глубокой переработке льна на территории того же земельного участка планируется построить складские помещения, где будут храниться сырье и готовая продукция. Создание такого логического центра позволит обеспечить предприятие работой круглый год.

Справка По данным «СПАРК-Интерфакс», УК ЛК ООО «Корпорация "Руслен-­конопля"» зарегистрирована 1 марта 2018 года в Нижегородской области. ­Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральный директор Татьяна Гурьянова. В качестве основного вида деятельности указано выращивание волокнистых прядильных культур. Единственным учредителем предприятия выступает СПК «Светлый путь», председатель которого Сергей Потехин.

На заседании земельного совета свои замечания высказали чиновники департамента градостроительного развития и министерства сельского хозяйства. По мнению департамента, заявленный объем инвестиций не соответствует масштабам проекта: в соответствии с заявленной мощностью производства он должен составлять не менее 215 млн руб. В свою очередь в минсельхозе считают, что при подаче заявки инвестор указал площадь необходимого участка 2,2 га, однако в представленных на заседание совета документах говорится уже о площади в десять раз больше — 22 га. В министерстве сочли, что площадь запрашиваемого участка явно завышена, предложив инвестору проработать детальное обоснование своей заявки.

Как пояснил Сергей Потехин, указанный объем инвестиций касается только закупки оборудования, так как конструкции для сборки цехов у компании уже есть. Что касается площади участка, инвестор рассказал, что 2,2 га им необходимо для создания производства первичной переработки. Остальные запрошенные площади планируется использовать для строительства логистического комплекса и производства по глубокой переработке льна. Предприниматель отметил, что во времена СССР все льнозаводы строились на участках площадью около 22 га и при создании своего проекта он использовал этот показатель. Проектирование завода начнется сразу после того, как будет выделен земельный участок. По планам строительство производственной линии по первичной переработке льна займет 22 месяца. Столько же времени понадобится на строительство второй линии по глубокой переработке. В качестве сырья планируется использовать как лен, выращенный ООО «Корпорация "Руслен-конопля"», так и другими нижегородскими сельхозпроизводителями.

Готовую продукцию планируется продавать как внутри России, так и на экспорт: у компании заключены договоры на поставку продукции из льна с предприятиями из Китая и Белоруссии.

Ректор Нижегородского регионального института управления и экономики АПК Мамед Мамедов считает, что строительство завода в Володарском районе полностью отвечает планам областного правительства по развитию льноводства. По его словам, за два года посевные площади по льну выросли вдвое, им занимаются в Шарангском, Токинском и Семеновском районах области. Однако существующие предприятия по переработке построены еще в СССР и не справляются с растущими объемами сырья. «У нас в стране нет хлопка. Соседние республики нам его не поставляют, так как для них это стратегический продукт. Поэтому продукция из конопли и льна сегодня становится заменой хлопку. В глубокой переработке это, в частности, касается производства целлюлозы, а уже из нее — различных видов пороха. То есть в продукции нового предприятия могут быть заинтересованы и предприятия ВПК», — отметил господин Мамедов.

По итогам заседания земельного совета было принято решение одобрить заявку УК ЛК ООО «Корпорация "Руслен-конопля"» на предоставление земельного участка без торгов. При этом инвестор должен будет еще раз уточнить параметры и этапы реализации проекта. Также при его разработке он должен проработать и согласовать проект санитарно-защитных зон, чтобы новое производство не нанесло вреда расположенной по соседству Сеймовской птицефабрике. Как сообщал “Ъ-Приволжью”, в конце 2017 года нижегородский минсельхоз обещал почти на треть увеличить производство льноволокна в регионе. Для этих целей до 2022 года планируется расширить посевные площади под льном-долгунцом до 2,5 тыс. га. Проект реализуется в северных районах области, где климатические условия не позволяют получить высоких урожаев пшеницы или выращивать кукурузу. Льноволокно планируется использовать как сырье в текстильной и автомобильной промышленности, производстве стройматериалов и мебельном производстве.

Андрей Репин