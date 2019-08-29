«Глобус» раскручивают в Воронеже

Сеть гипермаркетов Globus может зайти в Воронеж с инвестициями до 5 млрд руб. Об этом вчера “Ъ-Черноземье” рассказали в мэрии облцентра и в самой компании. Для гипермаркета площадью не менее 20 тыс. кв. м ритейлер подбирает площадку от 8 га. Сроки выхода в регион в сети не конкретизируют, указывая на высокие требования к характеристикам участка. Эксперты полагают, что гипермаркет «Глобус» может оказать достойную конкуренцию действующим операторам в любом районе Воронежа, «оттянув на себя значительную часть их аудитории».



ООО «Гиперглобус» — российская «дочка» немецкой сети гипермаркетов Globus — рассматривает возможность строительства первого в Воронеже объекта площадью от 20 тыс. кв. м. Для этого компания подбирает площадку от 8 га, сообщила пресс-служба администрации Воронежа по итогам встречи мэра Вадима Кстенина с главой немецкого холдинга «Глобус» Томасом Брухом. В ходе мероприятия представители сети отметили, что заинтересованы в расширении географии присутствия в России, рассматривают в настоящее время именно Воронеж для возведения гипермаркета с объемом вложений около 4-5 млрд руб. «В своей работе мы ориентируемся в первую очередь на продукцию местных производителей, также достаточно большую долю производим самостоятельно — в гипермаркете предусматривается открытие перерабатывающего производства: мясного и рыбного цехов, пекарни и кулинарии. На таких объектах у нас работает около 800 человек», — заявил на встрече генеральный директор ООО «Гиперглобус» (управляет сетью гипермаркетов в России) Фолькер Шаар.

Руководитель отдела корпоративных коммуникаций сети гипермаркетов «Глобус» Наталья Рычкова подтвердила интерес компании к развитию в Центральном федеральном округе, в том числе в Воронежской области. При этом она уточнила, что говорить о точных датах покупки участка, сроках строительства и ввода в эксплуатацию рано: «По итогам обсуждений с администрацией города мы начнем подготовку к поиску подходящего места. Комфорт покупателей для нас превыше всего, поэтому мы предъявляем высокие требования при покупке участка. Помимо самого здания гипермаркета мы обязательно строим удобную парковку. Не менее важна и транспортная доступность будущего объекта. Само строительство гипермаркетов производится в соответствии с экологическими стандартами BREEAM».

Стандартная площадь гипермаркетов «Глобус» — около 20–25 тыс. кв.м. На ней располагаются торговый зал и производственные отделы, уточнили “Ъ-Черноземье” в компании. Источник “Ъ-Черноземье” в предпринимательском сообществе региона, участвовавший во встрече немецких бизнесменов в мэрии, подтвердил «ознакомительный» характер встречи. «Такое ощущение, что задача инвесторов была именно посмотреть на местные власти, понять, с кем им предстоит работать. Требования к участкам у них действительно высокие, не факт, что местные власти смогут предложить подходящую площадку», — добавил собеседник “Ъ-Черноземье”.

«Гиперглобус» управляет 15 гипермаркетами в Подмосковье (средняя арендуемая площадь каждого — до 13 тыс. кв. м, общая — до 29 тыс. кв. м). В России первый гипермаркет компании появился в 2006 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гиперглобус» зарегистрировано в Московской области в ноябре 2004 года. Уставный капитал — 5,8 млрд руб. По итогам 2018 года выручка компании составила 92,1 млрд руб., чистая прибыль — 1,9 млрд руб. В 2017-м эти показатели равнялись соответственно 87,8 млрд и 3,9 млрд руб. Гендиректор — Фолькер Шаар. 99,61% в собственности «Альфа Хандельс Унд Маркетинг Гмбх», 0,39% принадлежит «Глобус Грундштюксфервертунг Унд Лизинг Москау Гешефтсфюрунгс Гмбх».

Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева предположила, что для сети «Глобус» Воронеж может быть стратегически интересной площадкой. «Через Воронеж проходят высокие транзитные потоки круглый год за счет одного из самых загруженных направлений страны — трассы «Дон». Таким образом, зона охвата и транзит существенно расширяют потенциальный трафик для "Глобуса"», — пояснила эксперт.

Заместитель руководителя отдела исследований и консалтинга компании «Магазин магазинов» Андрей Сурков уточнил, что российское подразделение сети «Глобус» исторически развивается на территории Центрального федерального округа. К настоящему времени уже функционируют гипермаркеты во многих областных центрах (во Владимире, Ярославле, Туле, Твери, Рязани). В текущем году также планируется открытие гипермаркета в Калуге. Воронеж же является вторым по численности населения городом в ЦФО после Москвы. «Сеть уже давно имеет налаженную логистику в данном регионе, планы компании по выходу на рынок Воронежа вполне логичны, — считает эксперт. — Учитывая высокое качеств продукции и приемлемые цены, "Глобус" может оказать достойную конкуренцию действующим операторам в любом районе Воронежа, оттянув на себя значительную часть их аудитории».

Генеральный директор «IDEM-консультанты по торговой недвижимости», основатель ассоциации ритейл-парков в России Екатерина Гресс заметила, что для размещения «Глобуса» площадок в Воронеже сейчас «не очень много». Поэтому она не исключила интерес сети к площадке ритейл-парка «Отрада» (имеет выезд на трассу «Дон»). «Международным сетям интересны города-миллионники. Им понятен их потенциал и емкость рынка, — полагает госпожа Гресс. — Кроме того, у Воронежа есть много позитивных факторов с точки зрения социально-демографических трендов: прирост населения и развитие экономики региона».

Ирина Лобанова