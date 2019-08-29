Следователи не прошли проверку огнем

Ленинский райсуд Курска начал рассматривать дело о взятке, которую от участника перестрелки с двумя убитыми на границе с Украиной в 2017 году получил руководитель следственной группы по этому делу. Пытавшийся прорваться из РФ Николай Максимов обвиняется в том, что через адвоката Игоря Цыбульского передал 100 тыс. руб. сотруднику СКР Даниле Гончарову, надеясь за это освободиться из СИЗО. Обвиняемыми также являются адвокат, следователь и бывший заместитель начальника курского СКР Алексей Зубарев, который якобы знал о действиях подчиненного, но лишь «посоветовал» ему вернуть деньги.

О подробностях расследования “Ъ-Черноземье“ вчера рассказали в Ленинском районном суде Курска, в который поступили материалы уголовного дела. Подозреваемый в ряде тяжких преступлений, в том числе посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 317 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное заключение) пограничного управления ФСБ, Николай Максимов за взятку в 100 тыс. руб. рассчитывал покинуть СИЗО и получить более мягкую меру пресечения. Теперь он обвиняется также в даче крупной взятки через посредника (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет тюрьмы).

Посредником, по версии следствия, выступил адвокат господина Максимова Игорь Цыбульский. Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1, до четырех лет тюрьмы) и мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159, до шести лет). Господин Цыбульский сказал “Ъ-Черноземье“, что у него «нет времени» комментировать обвинение. Сейчас у адвоката самая мягкая мера пресечения из всех четырех фигурантов дела о взятке — «запрет определенных действий».

Адвокат якобы передал деньги возглавлявшему следственную группу по делу о перестрелке заместителю руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел курского управления СКР, старшему лейтенанту юстиции Даниле Гончарову. Его обвиняют в получении взятки (ч. 2 ст. 290, до шести лет тюрьмы). Сейчас господин Гончаров уже не работает в ведомстве и находится под подпиской о невыезде.

Как сказано в материалах дела, господин Гончаров поставил в известность о том, что взял деньги своего начальника, заместителя руководителя управления, подполковника юстиции Алексея Зубарева. Но тот лишь посоветовал подчиненному вернуть взятку, не став сообщать о попытке подкупа. Господина Зубарева обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285, до четырех лет тюрьмы). Он также уволен из СКР и находится под подпиской.

При этом, как рассказали в суде, Данила Гончаров не вернул деньги адвокату, а потратил их «по своему усмотрению». В региональном управлении СКР вчера не комментировали предстоящее начало рассмотрения резонансного дела бывших сотрудников ведомства. В суде отметили, что расследование вело главное управление по расследованию особо важных дел СКР.

Напомним, бой пограничников с нарушителями, одним из которых был господин Максимов, а другой, предположительно выходец с Северного Кавказа, погиб, произошел 30 сентября 2017 года в курском поселке Теткино на границе РФ и Украины. Около четырех часов дня силовики проверяли документы на право нахождения в погранзоне у местных жителей. Когда они зашли в очередной двор, пытавшиеся нелегально уйти из РФ в Украину открыли по солдатам огонь из пистолета Макарова, укрывшись в кирпичном сарае. Выстрелами нарушителей границы был убит боец пограничного управления ФСБ по Курской области. Затем один из нарушителей попытался бросить гранату, но подорвался на ней сам. Второй сдался.

В отношении задержанного Николая Максимова курское управление СКР возбудило уголовное дело по трем статьям — незаконный оборот оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ) и взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ), а также посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Расследование было поручено первому отделу по расследованию особо важных дел. По делу о перестрелке с пограничниками господин Максимов, судя по материалам дела о взятке, пока остается в статусе подозреваемого. Связаться с представителями регионального пограничного управления ФСБ не удалось.

Сергей Калашников, Олег Мухин