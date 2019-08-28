Стоимость полета на аэротакси в Москве составит около 3 тыс. рублей

Средняя стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве планируется примерно в 3 тыс. руб., сообщил генеральный директор компании «ВР-Технологии» (входит в холдинг «Вертолеты России») Александр Охонько.

«Мировая практика показывает, что 15-минутный полет на аэротакси стоит около $50 за одно пассажироместо. В Москве мы планируем примерно 3 тыс. руб. за вертолетное такси бизнес-класса и 2,7 тыс. руб. за классическое место»,— сказал господин Охонько (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня «ВР-Технологии» и «Яндекс.Такси» подписали соглашение о создании городской системы аэромобильности. Компания предлагает перевозки трех видов: между разными районами Москвы, из города в аэропорты и из города в область. Тестовые полеты аэротакси планируется начать в 2020 году в пригороде Москвы и зоне МКАД. В качестве транспорта планируется использовать опытный образец представленного на Международном авиакосмическом салоне (МАКС-2019) вертолета VRT-500, который сможет перевозить до пяти пассажиров.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «"Яндекс.Такси" поймает вертолеты».