«Вертолеты России» подписали соглашение с «Яндексом» о создании аэротакси

Компания «ВР-Технологии» (входит в холдинг «Вертолеты России») и «Яндекс.Такси» подписали соглашение о создании городской системы аэромобильности, сообщает ТАСС. О предстоящем подписании соглашения ранее сообщал “Ъ”.

Соглашение предусматривает совместную разработку экосистемы, которая включает в себя беспилотники и пилотируемые аппараты, систему управления воздушным движением и прочее. Тестовые полеты аэротакси планируется начать в следующем году в пригороде Москвы и зоне МКАД. В дальнейшем предлагаются внедрить маршруты из столицы в аэропорты.

Гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский отметил, что в качестве транспорта планируется использовать опытный образец представленного на Международном авиакосмическом салоне (МАКС-2019) вертолета VRT-500.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «"Яндекс.Такси" поймает вертолеты».