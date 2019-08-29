Всем по Instagram

Главы российских регионов стали активнее использовать Instagram, все чаще предпочитая его остальным соцсетям, отмечают составители рейтинга «виртуальных кампаний» губернаторов и врио, участвующих в выборах высших должностных лиц регионов 8 сентября. Исследование провели эксперты фонда «Петербургская политика». Популярность Instagram у чиновников глава фонда Михаил Виноградов связывает с модой и удобством при дефиците контента. “Ъ” изучил аккаунты глав российских регионов и убедился, что их сетевая активность необязательно связана с выборами. Эксперты, впрочем, считают, что соцсети пока не стали инструментом реального влияния на принятие решений чиновниками, а сами они используют их в большинстве случаев для имитации обратной связи.

Губернаторы и врио, участвующие в выборах высших должностных лиц регионов 8 сентября, активно используют в предвыборных кампаниях Instagram, который, по данным фонда «Петербургская политика», остается самой популярной соцсетью среди чиновников в 2018–2019 годах. Так, врио главы Челябинской области Алексей Текслер в начале недели в Instagram призвал жителей Златоуста участвовать в опросе по доверию мэру города Вячеславу Жилину, который пройдет в единый день голосования, а врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов чуть раньше разместил в Instagram ролик со своим выступлением по поводу закрытия крахмального завода в Чаплыгине, на выбросы которого жалуются местные жители. Политолог Алексей Макаркин полагает, что интернет-открытость губернаторов и врио, которые «не успели совершить грубых ошибок», может повлиять на ход выборов и помочь избежать второго тура там, где его вероятность существует.

Как рассказал “Ъ” руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, эксперты оценили аккаунты губернаторов и врио в 16 регионах, где 8 сентября пройдут прямые выборы главы, по степени «содержательности и убедительности контента для разных аудиторий — интересующейся, критической и равнодушной».

По результатам оценки аккаунты расположили в трех группах — лучших, средних и аутсайдеров.

«Хит-парад» виртуальных предвыборных кампаний в Instagram возглавил аккаунт врио главы Башкирии Радия Хабирова (330 тыс. подписчиков). Исследователи оценили «чередование ярких полуличных постов с актуальной для жителей информацией», «элементы самолюбования» и «жесткие батлы» в комментариях. К числу лучших эксперты также отнесли аккаунты врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за желание сделать контент «интересным», врио главы Челябинской области Алексея Текслера за «образ динамичного технократа», врио главы Мурманской области Андрея Чибиса за «попытки пошутить» и врио губернатора Сахалина Валерия Лимаренко за «стильную ленту».

В раздел «нормальных» попали «летопись жизни» и «грустное лицо» врио главы Оренбургской области Дениса Паслера, «образ жизнерадостного губернатора» Олега Кувшинникова (Вологодская область), который «много обнимается», и «путевые заметки» врио губернатора Курской области Романа Старовойта (его контент при этом оценили как «скучный»). В той же группе Instagram врио главы Астраханской области Игоря Бабушкина без ответов на комментарии подписчиков, «звездный аккаунт с элементами самолюбования» врио главы Калмыкии Бату Хасикова и «демонстрация бурной активности» врио курганского губернатора Вадима Шумкова.

В последней рейтинговой группе оказались аккаунт волгоградского губернатора Андрея Бочарова, который ведут «сухо и зарегулированно», губернатора Ставрополья Владимира Владимирова с образом «крепкого хозяйственника старого формата», а также «откровенно блеклый» аккаунт врио главы республики Алтай Олега Хорохордина. Среди худших эксперты назвали также аккаунты врио губернатора Забайкалья Александра Осипова и липецкого врио Игоря Артамонова.

Состав последней группы частично совпадает со списками регионов, в которых политические аналитики ожидают проблем на выборах, но Михаил Виноградов не видит здесь прямой связи: «Это, скорее, косвенный признак — насколько для губернатора важно его внешнее позиционирование». «Мы взяли аккаунты врио губернаторов в Instagram, потому что он моден, его ведение поощряется на федеральном уровне, а в условиях дефицита контента и способов его презентации легко использовать визуализацию»,— поясняет господин Виноградов.

По его словам, эффективность аккаунтов для избирательных кампаний во всех случаях разная — из-за разного числа подписчиков и потому, что «возрастные» избиратели в среднем меньше интересуются соцсетями.

Политолог Владимир Слатинов отмечает «поколенческий фактор» применительно и к самим чиновникам: по его словам, «возрастные» чиновники с недоверием относятся к этому ресурсу, но вынуждены обращать на него внимание не только в ходе предвыборных кампаний. Это подтверждает пример 69-летнего белгородского губернатора Евгения Савченко, для которого аккаунт в Instagram сотрудники пресс-службы создали в июне 2019 года. Страницу во «ВКонтакте» с закрытыми комментариями и рабочей повесткой для него завели в 2017 году в ходе предвыборной кампании. Для сравнения, пресс-служба 38-летнего врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, назначенного в июле этого года, уже завела для него «официальные» аккаунты в Instagram и Facebook, хотя сам он сообщил “Ъ”, что «вел соцсети еще до того, как это стало мейнстримом».

Напомним, с конца 2018 года администрация президента рассматривает присутствие губернаторов в соцсетях как один из показателей их эффективности. Главам регионов также рекомендовали нанять SMM-специалистов, чтобы те реагировали на жалобы в интернете. Чаще всего аккаунты глав регионов становятся продолжением официальных порталов с «казенными текстами» и «минимальной вовлеченностью аудитории». Нередко в соцсети просто выкладываются видеоролики из официальных новостных телесюжетов, но есть и исключения. Так, более миллиона подписчиков насчитывал известный целым рядом публичных скандалов и высокой вовлеченностью аудитории Instagram главы Чечни Рамзана Кадырова, который был дважды удален за нарушение правил соцсети. Господин Кадыров заявлял о переходе в другие социальные сети, но сейчас его активный аккаунт в Instagram насчитывает 210 тыс. подписчиков.

Кроме господина Кадырова высокой активностью в соцсетях известен губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко: на странице в Instagram он публикует не только посты с официальной повесткой, но и неформальные сообщения. Отправлять пользователей в черный список и чистить комментарии сотрудникам пресс-службы господина Дрозденко запрещено. Правда, такая активность не всегда приводит к желательным последствиям. Так, весной губернатор в личной переписке ответил на публикацию обманутого дольщика ГК «Норманн», который упрекнул господина Дрозденко в неспособности добиться сдачи проблемных объектов. Глава области написал, что больше не подойдет к проблемам «Норманна» «на пушечный выстрел», что мгновенно подхватили СМИ. Областному правительству пришлось сделать заявление, что долгострои бросать не собираются.

Аккаунты большинства глав регионов ведут сотрудники пресс-служб, хотя некоторые из сотрудников уверяют, что руководители участвуют в наполнении страниц.

Например, глава Кемеровской области Сергей Цивилев зарегистрирован в четырех социальных сетях и, как сообщили в пресс-службе, «формулирует мысли для постов». Замглавы пресс-службы по работе со СМИ Алексей Доронгов уточняет, что комментарии открыты под всеми публикациями Цивилева, за исключением соболезнований. Камчатский губернатор Владимир Илюхин, как сообщили “Ъ” в его пресс-службе, лично просматривает жалобы в Instagram и отвечает на них каждую неделю.

Назначенный в октябре 2018 года врио губернатора Курской области Роман Старовойт почти сразу завел страницы в Instagram и Facebook, «чтобы из первых рук получать достоверную обратную связь от жителей региона». В рейтинге аккаунтов, составленном «Петербургской политикой», он среди середняков. В основном его записи посвящены стандартной предвыборной повестке, но есть и прямые обращения к гражданам, которые врио губернатора старается записывать в искренней манере,— как, например, пост, посвященный выдвижению на выборы 8 сентября от «Единой России». Есть и карикатурные случаи: стала широко известной выволочка чиновникам мэрии Курска из-за неработающей снегоплавильной машины. Пресс-служба «помогает» господину Старовойту вести его соцсети, однако, как утверждают ее сотрудники, он лично отслеживает комментарии и отвечает на них. Скриншоты ответов на личные сообщения и комментарии липецкого врио губернатора Игоря Артамонова (один из аутсайдеров рейтинга) гуляют по сети. Он завел страницу в Instagram после встречи с местными блогерами и периодически публикует там неформальные сообщения — например, собственное исполнение на саксофоне песни «I love you baby» в честь 8 марта. Пресс-служба одного из «отличников» рейтинга Александра Беглова публикует отчеты об объездах районов города, но острых тем протестного движения или нарушений на выборах господин Беглов в соцсетях предпочитает не касаться: пользователи отмечают, что из комментариев регулярно удаляются «неудобные вопросы», а люди, задающие их в личных сообщениях, блокируются. Идущий на выборы губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сам не участвует в перепалках, которые разворачиваются в обсуждениях его постов, но на его защиту бросаются подписчики. Наиболее активных защитников местные СМИ идентифицировали как служащих краевого правительства.

Политолог Владимир Слатинов полагает, что «встроенные в вертикаль» чиновники идут в соцсети по большей части «по запросу сверху», чем «снизу», и «имитируют обратную связь» с населением, хотя игнорировать настроения сетевого сообщества им становится все сложнее. При этом инструментом реального влияния на принятие решений чиновниками соцсети, по мнению эксперта, пока не стали.

Мария Литвинова; корреспондентская сеть “Ъ”