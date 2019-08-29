Сотни вместо соток

В Ростовской области планируют начать выдавать многодетным семьям денежные компенсации взамен положенных им по закону земельных участков. Власти объясняют необходимость введения альтернативной меры поддержки дефицитом земельного фонда в регионе. В организации, представляющей интересы многодетных семей, опасаются, что новая мера может стать способом «откупиться» от стоящих в большой очереди на получение участка.



Губернатор Ростовской области Василий Голубев внес в законодательное собрание региона законопроект о предоставлении денежной компенсации многодетным семьям вместо бесплатных земельных участков. В документе, опубликованном на сайте правительства области, уточняется, что с согласия семей им будут предоставлены денежные сертификаты на приобретение или строительство жилья. Предполагается, что закон, позволяющий семьям выбрать меру поддержки, вступит в силу с 1 января 2020 года. Размер, порядок и условия предоставления денежной компенсации будут установлены отдельным областным законом.

Пресс-служба губернатора сообщает, что на сегодняшний день земельные участки в Ростовской области получили свыше 19 тыс. многодетных семей (в среднем по шесть соток). При этом в очереди стоят еще более 11 тыс., сказано в пояснительной записке к законопроекту. Почти половина из них проживает в Ростове, Батайске и Таганроге. В этих городах с 2016 по 2018 год из-за дефицита земельного фонда количество предоставленных участков по отношению к общему количеству семей, состоящих в очереди, заметно снизилось и составило менее 7%. «Земельные участки не предоставляются в Батайске с 2016 года, в Таганроге — с 2017-го, в Ростове-на-Дону земельные участки предоставляются исключительно за счет федеральных земель, резерв которых на сегодняшний день исчерпан»,— сказано в пояснительной записке. В долгосрочной перспективе дефицит земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, прогнозируется и в других муниципалитетах Ростовской области.

В пресс-службе губернатора отмечают, что помимо дефицита земли существует и проблема подключения участков к инженерной инфраструктуре, на создание которой требуются значительные затраты времени и денег. По расчетам регионального минстроя, подведение инженерной инфраструктуры к одному участку обходится в сумму от 1,4 млн руб. до 1,8 млн руб. С учетом затрат на строительство социальной инфраструктуры сумма вырастает до 4 млн руб.

Руководитель региональной общественной организации многодетных семей «Донская семья» Людмила Киселева считает, что предложенная губернатором мера поддержки может быть эффективной, только если компенсации будут равны реальной стоимости участков в черте города. «Конечно, хорошо, если у людей будет выбор, но важно, чтобы это был выбор между участком в черте города с коммуникациями и справедливой компенсацией, высчитанной исходя из средней цены за сотку. Многодетным семьям Ростовской области часто предлагают участки за городом без коммуникаций и инфраструктуры. Строиться на таких участках невозможно, продать тоже — они никому не нужны. Так и стоят, зарастают сорняками»,— рассказала она. По словам Людмилы Киселевой, в Советском районе Ростова ее семье в числе 25 других выделили участки без коммуникаций. «Три года мы добивались их проведения, дошли до президента. В итоге только на трех участках многодетные семьи построили дома, еще два или три дома построили перекупщики. Остальные участки простаивают, потому что у семей нет денег на их освоение»,— отмечает она. По мнению госпожи Киселевой, в сложившейся ситуации большинство семей наверняка согласятся на выплаты, чтобы хоть что-то получить. «Были планы сделать выплату на уровне материнского капитала, это совершенно несправедливо для жителей больших городов. В Ростове улучшить жилищные условия за 450 тыс. руб. сложно. Люди, конечно, возьмут эти деньги, но их жилищные проблемы это не решит. А для властей хорошо: уменьшится очередь, они отчитаются о проведенной работе»,— говорит она.

В пресс-службе заксобрания Ростовской области подчеркнули, что говорить о размере выплат еще рано: депутатам только предстоит обсуждение законопроекта и разработка механизма расчета компенсаций.

Кристина Федичкина