«Россети» нашли средства на скупку конкурентов

«Россети» получили новые возможности для полной зачистки рынка от частных региональных электросетей, на что до сих пор у госмонополии не хватало средств. По данным “Ъ”, вице-премьер Дмитрий Козак поддержал предложение госкомпании о том, чтобы затраты на покупку неподконтрольных ей территориальных сетевых организаций (ТСО) были включены в тариф. Таким образом, теперь за подобные сделки заплатят потребители энергии. Последние, как и аналитики, называют решение о предоставлении одному участнику рынка тарифных средств на покупку других нерыночным.

Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании 28 августа поддержал идею «Россетей» о включении в тариф на передачу электроэнергии трат на консолидацию ТСО, сообщили “Ъ” источники, знакомые с его итогами. В аппарате вице-премьера “Ъ” сообщили, что в целом обсуждался подход, при котором затраты на консолидацию активов можно включать в инвестпрограмму «Россетей» при условии, что это не приведет к росту тарифа и будет компенсировано в дальнейшем за счет экономии на эксплуатации сетевой инфраструктуры.

В Минэнерго “Ъ” сообщили, что получили указание до 20 сентября внести в правительство РФ нормативный документ, регулирующий экономические отношения в области консолидации ТСО. В «Россетях» от комментариев отказались. В ФАС считают, что если и приобретать сетевые активы, то это право должно быть дано на недискриминационной основе всем сетевым организациям.

Постепенная консолидация сетевых активов в контур «Россетей» записана в стратегии развития электросетевого комплекса РФ; в документе предусматривается значительное сокращение числа ТСО — с 3 тыс. в 2013 году до 800 к 2030 году. Основная причина такой политики — заметное увеличение общей суммы сетевого тарифа в регионах. Сейчас в стране помимо дочерних компаний «Россетей» есть около 1,6 тыс. ТСО.

Основные претензии государство и сами «Россети» высказывают в адрес мелких ТСО, не способных за счет собственных средств обеспечить надежность энергоснабжения.

Сейчас составляющая на консолидацию ТСО отсутствует в тарифе «Россетей», компания тратит на это часть прибыли, а цена, которую выставляют собственники, часто оказывается завышена и не соответствует качеству актива. В последнее время «Россети» значительно активизировали деятельность по приобретению мелких ТСО в регионах. На совещании глава «Россетей» Павел Ливинский выступал за стопроцентную консолидацию ТСО (в 2011–2013 годах господин Ливинский возглавлял Объединенную энергетическую компанию, владеющую частью электросетей Москвы, не входит в «Россети»).

Павел Ливинский в июне писал премьеру Дмитрию Медведеву, что из-за большого количества ТСО в одном регионе нарушается принцип единообразия технических решений, а операционные издержки растут. По его мнению, наличие нескольких ТСО в регионе приводит к конкуренции не за качество услуг, а за денежную долю в общем «котле» сетевого тарифа региона. Поэтому глава «Россетей» предложил запретить присвоение статуса ТСО новым компаниям и внести в законодательство изменения, которые позволят передавать новое электросетевое оборудование только тем компаниям, которые имеют долю госучастия.

Поглощать конкурентов за счет тарифа неправильно, считает директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев. Он отмечает, что у консолидации должен быть экономический эффект, который и должен стать источником затрат на такие приобретения, а потребители должны получать выгоду за счет снижения тарифа или улучшения качества энергоснабжения.

Глава Агентства энергетического анализа Алексей Преснов называет решение о включении средств на покупку ТСО в тариф «еще одним шагом в сторону от рынка и эффективности в отрасли».

«Странно, что одним участникам будут включать в тариф средства на покупку других, при этом возможность покупать независимые ТСО за счет инвестпрограммы есть и сейчас»,— отмечает аналитик, добавляя, что решение «убивает условия здоровой конкуренции», которая косвенно все же присутствует в электросетевом комплексе.

ТСО в регионах съедают значительную часть «котлового» тарифа, не подчиняются логике единой стратегии развития сетевого комплекса, поэтому их консолидация логична, считает Владимир Скляр из «ВТБ Капитала». Но заставлять потребителей, которые уже один раз заплатили за создание сетевых активов, платить второй раз за их консолидацию — концептуально неверно, полагает он. Аналитик также задается вопросом, почему, если резервы повышения эффективности в сетевом комплексе существовали и не были реализованы ранее, это должно произойти сейчас.

Татьяна Дятел