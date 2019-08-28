В Армавире утвердили границы исторического поселения

На Кубани утвердили границы территории исторического поселения регионального значения город Армавир. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте администрации Краснодарского края.

В число охраняемых объектов на территории города входят жилых и нежилые дома XIX, а также начала-середины XX века, памятники, церкви, железнодорожный вокзал — всего 328 объектов. В основном они располагаются на улицах Розы Люксембург, Ленина, Комсомольской, Свердлова, Пушкина, Мира, Полины Осипенко, Карла Либкнехта, Кирова, Дзержинского и других.

Территория в границах исторического поселения составляет 155,7 га. Открытые и свободные от застройки пространства улиц и площадей составляют 48,8 га; застроенные территории - 87,5 га; парки, скверы и бульвары - 19,4 га.

Охране подлежат видовые раскрытия вдоль улиц Кирова, Розы Люксембург, Комсомольской, Ленина. Доминантой исторического центра с правого берега Кубани является Успенская церковь.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в январе этого года Краевое управление госохраны объектов культурного наследия утвердило новые границы исторического поселения Анапы.

Дмитрий Михеенко