«Премьер-зал» откроет в Екатеринбурге девятый кинотеатр

В екатеринбургском ТЦ «Омега» откроется шестизальный кинотеатр сети «Премьер-зал». По словам гендиректора Владимира Петелина, это произойдет в ближайшие полгода. Кроме того, он рассматривает открытие нескольких проектов совместно с партнерами в Новоуральске и Краснотурьинске (Свердловская область). «В том числе рассматриваем другие варианты. Рынок Нижнего Тагила интересный и еще не до конца занят с точки зрения открытия современных кинотеатров. Сейчас изучаем его. У нас там был проект, но по разным организационным причинам его строительство приостановили»,– рассказал “Ъ-Урал” господин Петелин. Сейчас в Свердловской области 29 кинотеатров сети «Премьер-зал», восемь из них в Екатеринбурге.

Елена Горшкова