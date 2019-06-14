Кредитный рейтинг Петербурга подтвержден на уровне «стабильного»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Петербурга и его облигаций на уровне ААА (RU), прогноз «стабильный». Это обусловлено высоким уровнем развития региональной экономики, сбалансированной структурой бюджета, достаточным уровнем бюджетной дисциплины, а также низкой текущей и прогнозируемой долговой нагрузкой и избыточной ликвидностью бюджета, сообщается на сайте АКРА.

В сообщении уточняется, что город регулярно размещает средства на депозитах и своевременно выполняет расходные обязательства. По состоянию на 01.05.2019 средства, размещенные городом на банковских депозитах, превышали объем его долговых обязательств в 1,8 раз.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в 2018 году бюджет Петербурга был исполнен с профицитом около 10 млрд рублей. При этом по словам нынешнего вице-губернатора Евгения Елина, в прошлом году город обошелся без облигаций.