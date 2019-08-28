В Кольцово задержана адвокат, находившаяся в международном розыске за мошенничество

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург, Свердловская область) задержана тюменский адвокат, находившаяся с сентября 2017 года в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Как сообщили в УМВД по Тюменской области, задержание состоялось 25 августа после прилета ее самолета из Испании. Сейчас она находится в Тюмени.

Как пояснили источники “Ъ-Урал” в силовых структурах, речь идет об адвокате Розе Дроздовой, защищавшей жителя Тюмени, осужденного за преступление против личности. По версии следствия, она предложила его жене помочь с прекращением уголовного преследования, дав взятку своим знакомым «среди высокопоставленных должностных лиц в силовых структурах». За решение вопроса с сентября 2015 по февраль 2017 года Роза Дроздова получила деньги в общем размере около 23 млн руб. и $12 тыс. В марте 2017 года супруга жителя Тюмени, не увидев освобождения ее мужа, попросила адвоката вернуть деньги. Когда та отказалась, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.