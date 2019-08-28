Toyota и Suzuki породнились во имя будущего

Сегодня японские автопроизводители Toyota и Suzuki объявили о создании альянса путем приобретения миноритарных пакетов акций друг друга. Компании отмечают, что сотрудничество прежде всего будет сосредоточено на работе над бурно развивающимися беспилотными технологиями.

В совместном заявлении Toyota и Suzuki говорится о создании альянса путем вхождения в акционерные капиталы друг друга. Более крупная Toyota вложит в Suzuki 96 млрд иен (около $907 млн) и получит за них 4,94% акций, в свою очередь, Suzuki заплатит вдвое меньшую сумму — 48 млрд иен (около $453 млн), что эквивалентно 0,2% акционерного капитала Toyota. План по сотрудничеству между Toyota и Suzuki был представлен еще в октябре 2016 года, после чего компании приступили к обсуждению конкретных условий и параметров создания альянса. В марте компании представили дополнительную информацию о целях сотрудничества, сообщив, что «оно будет сосредоточено на совместной разработке продукции, поставке комплектующих, что должно объединить сильные стороны Toyota в технологической области и сильные стороны Suzuki в создании компактных автомобилей».

Сегодня компании уточнили, что именно подразумевается под совместными разработками.

Альянс будет нацелен на «продвижение новых перспективных технологий, включая беспилотное управление».

Эксперты отмечают, что на фоне растущей конкуренции со стороны китайского автопрома, а также американской Tesla старожилам автопрома приходится объединяться друг с другом как путем полноценных альянсов для оптимизации производственных процессов и снижения издержек (например, альянсы Nissan-Renault-Mitsubishi или Fiat Chrysler), так и посредством совместных проектов по конкретным перспективным направлениям, прежде всего электрическим и беспилотным.

Одной из наиболее активных в этой области является как раз Toyota — она владеет долями в Subaru (16,6%), Isuzu (5,9%), Mazda (5,5%), участвует в двух китайских СП — с компаниями GAC Group из Гуанчжоу и FAW из Чэнду. Теперь же Toyota расширила круг своих партнеров. В октябре прошлого года два других автомобильных тяжеловеса — американская General Motors и японская Honda — объявили о запуске совместного проекта по работе над беспилотными технологиями, объем инвестиций в проект с обеих сторон составит $2,75 млрд.

Сама Suzuki несколько лет находилась в альянсе с немецким Volkswagen, которому с 2009 по 2015 год принадлежало 19,9% неголосующих акций японского производителя. Однако из-за разногласий и низкой эффективности сотрудничества компании вышли из альянса — в сентябре 2015 года Suzuki выкупила свои акции у VW за $3,8 млрд, после чего и было объявлено о планах сотрудничества с Toyota.

Евгений Хвостик