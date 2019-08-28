Toyota и Suzuki породнились во имя будущего

Сегодня японские автопроизводители Toyota и Suzuki объявили о создании альянса путем приобретения миноритарных пакетов акций друг друга. Компании отмечают, что сотрудничество прежде всего будет сосредоточено на работе над бурно развивающимися беспилотными технологиями.
В совместном заявлении Toyota и Suzuki говорится о создании альянса путем вхождения в акционерные капиталы друг друга. Более крупная Toyota вложит в Suzuki 96 млрд иен (около $907 млн) и получит за них 4,94% акций, в свою очередь, Suzuki заплатит вдвое меньшую сумму — 48 млрд иен (около $453 млн), что эквивалентно 0,2% акционерного капитала Toyota. План по сотрудничеству между Toyota и Suzuki был представлен еще в октябре 2016 года, после чего компании приступили к обсуждению конкретных условий и параметров создания альянса. В марте компании представили дополнительную информацию о целях сотрудничества, сообщив, что «оно будет сосредоточено на совместной разработке продукции, поставке комплектующих, что должно объединить сильные стороны Toyota в технологической области и сильные стороны Suzuki в создании компактных автомобилей».
Сегодня компании уточнили, что именно подразумевается под совместными разработками.
Эксперты отмечают, что на фоне растущей конкуренции со стороны китайского автопрома, а также американской Tesla старожилам автопрома приходится объединяться друг с другом как путем полноценных альянсов для оптимизации производственных процессов и снижения издержек (например, альянсы Nissan-Renault-Mitsubishi или Fiat Chrysler), так и посредством совместных проектов по конкретным перспективным направлениям, прежде всего электрическим и беспилотным.
Одной из наиболее активных в этой области является как раз Toyota — она владеет долями в Subaru (16,6%), Isuzu (5,9%), Mazda (5,5%), участвует в двух китайских СП — с компаниями GAC Group из Гуанчжоу и FAW из Чэнду. Теперь же Toyota расширила круг своих партнеров. В октябре прошлого года два других автомобильных тяжеловеса — американская General Motors и японская Honda — объявили о запуске совместного проекта по работе над беспилотными технологиями, объем инвестиций в проект с обеих сторон составит $2,75 млрд.
Сама Suzuki несколько лет находилась в альянсе с немецким Volkswagen, которому с 2009 по 2015 год принадлежало 19,9% неголосующих акций японского производителя. Однако из-за разногласий и низкой эффективности сотрудничества компании вышли из альянса — в сентябре 2015 года Suzuki выкупила свои акции у VW за $3,8 млрд, после чего и было объявлено о планах сотрудничества с Toyota.
В феврале консалтинговая компания Deloitte опубликовала результаты опроса более 25 тыс. потребителей из 20 стран о том, какие направления и технологии в развитии мирового авторынка опрошенные считают наиболее важными и привлекательными для себя. Выяснилось, что у потребителей появилось много вопросов к безопасности беспилотных автомобилей, при этом все больше людей видят перспективы в развитии электрического транспорта. Кроме того, выяснилось, что потребители еще не очень готовы платить за технологии, которые позволяют автомобилям обмениваться друг с другом информацией, а также с осторожностью относятся к отказу от личных автомобилей и использованию каршеринговых сервисов на постоянной основе.
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