Губернатор Орловщины анонсировал увольнения после происшествия в интернате для престарелых

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил о грядущих увольнениях после появлениях в соцсетях видео с лежащим на полу пенсионером в Болховском доме-интернате для инвалидов и престарелых людей. «Безусловно, это вопиющая ситуация, и за это должны ответить лица, допустившие такое отношение. Будут приняты решения об увольнении. Кроме того, проверка выявила и целый ряд вопросов, требующих внимания, это и необходимость ремонтных работ, и отказ от оплаты частью проживающих своего нахождения. По всем этим вопросам будем отдельно разбираться и принимать дополнительные решения»,– отметил господин Клычков. Сейчас в интернате совещание проводит руководитель регионального департамента соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости Ирина Гаврилина. По ее словам, «нужно поговорить с руководством и персоналом учреждения, отсмотреть камеры внутреннего наблюдения», а уже после «принимать конкретные решения». Областное управление СКР начало доследственную проверку о нарушении социальных прав пенсионера.

О том, как воронежские власти обращали внимание на интернаты, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Комфортные условия для жизни».

Владимир Зоркий