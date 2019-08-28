Против директора фонда Навального возбудили уголовное дело о неисполнении решений суда

В отношении директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму Ивана Жданова возбуждено уголовное дело о неисполнении решений суда, сообщил его адвокат Владимир Воронин в Twitter. По его словам, господин Жданов не удаляет из интернета фильм ФБК «Он вам не Димон», тем самым не исполняя решение суда. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 315 УК РФ. Максимальное наказание по ней — два года лишения свободы.

Сам господин Жданов назвал уголовное дело «выдуманным». Он напомнил, что аналогичное дело было заведено против экс-директора ФБК Романа Рубанова. «Это уголовное дело передается по наследству»,— говорит Иван Жданов в YouTube.

В феврале Роман Рубанов был объявлен в международный розыск по уголовному делу о неисполнении вступившего в законную силу решения суда (ст. 315 УК РФ) после публикации фильма «Он вам не Димон», фрагменты которого были признаны не соответствующими действительности.

В июне 2017 года Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и основанному им ФБК. Суд признал распространенные ответчиками сведения несоответствующими действительности и обязал удалить их, опубликовав опровержение. Мосгорсуд в августе уточнил решение первой инстанции, указав, что ответчики обязаны удалить не сами материалы, а только их фрагменты, содержащие порочащие господина Усманова сведения.

О решении Мосгорсуда — в материале «Ъ» «Оппозиционера удовлетворили фрагментарно».