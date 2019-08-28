На российском гостиничном рынке произошла крупнейшая сделка за два года

Холдинговая компания «Синдика» нынешнего сенатора и экс-президента Кабардино-Балкарии Арсена Канокова и «Рота-девелопмент» выкупили у структуры «Альфа-групп» гостиничный комплекс Bridge Resort в Сочи, сообщил президент «Синдики» Олег Эскиндаров «Ведомостям». Сделка стала крупнейшей на гостиничном рынке за два года.

Стоимость комплекса — 5 млрд руб. По словам источника, в этой сумме учтен долг строившего ее «Мостовик девелопмент» перед ВЭБ, кредитовавшем НПО. Господин Эскиндаров добавил, что сделка позволит холдингу выйти в число лидеров по количеству гостиничных номеров, став одним из ключевых игроков в отельном бизнесе Сочи.

Bridge Resort — это два отеля общей площадью 63 000 кв. м: Bridge Resort (700 номеров, «4 звезды») и Bridge Family (134 номера, «3 звезды»). Комплекс был возведен к сочинской Олимпиаде 2014 года.

Bridge Resort строило омское НПО «Мостовик» Олега Шишова, кредитовал проект ВЭБ. В 2014 году в отношении омской компании началась процедура банкротства. В 2016 году господин Шишов был приговорен к четырем годам лишения свободы по обвинению в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Через год бизнесмен был освобожден условно-досрочно. Гостиница нахолась. в залоге у ВЭБа, которому «Мостовик девелопмент» задолжал свыше 2 млрд руб.

О том, как Bridge Resort оказался в руках структуры «Альфа-групп» — в материале “Ъ” «А1 подселилась к ВЭБу».